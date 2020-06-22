17:16 (мск), источник: Lenta.Ru
На Украине раскрыли размер рекордной взятки за закрытие дела Байденов
Изначальная сумма рекордной взятки за закрытие дела нефтегазовой компании Burisma, с которым связаны имена сына бывшего
Он напомнил, что 12 июня несколько чиновников и представителей компании Burisma были задержаны во время передачи агенту Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) взятки в размере 6 миллионов долларов.
Кулик рассказал, что после этого из уголовного дела пропали данные о платежах Байдену. В свою очередь, депутат Верховной Рады Андрей Деркач заявил, что «Байдены в подозрении были, но исчезли по дороге вместе с еще 44 миллионами долларов, которые и были основной частью взятки». Деркач и Кулик утверждают, что 50 миллионов долларов для закрытия уголовных дел выделил Злочевский.
«Все хорошо заработали. Еще более странным является тот факт, что об отсутствии фамилии Байдена в деле, в котором тот точно фигурирует, заявляет руководитель НАБУ [Артем] Сытник, предлагая не вмешиваться в международные политические процессы. Цинизм предложения зашкаливает», — сказал Деркач.
13 июня Сытник показал, как выглядит взятка в размере шести миллионов долларов наличными. Отдельно на
Байденов связывают с делом Burisma