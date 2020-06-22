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17:16 (мск), источник: Lenta.Ru

На Украине раскрыли размер рекордной взятки за закрытие дела Байденов

Изначальная сумма рекордной взятки за закрытие дела нефтегазовой компании Burisma, с которым связаны имена сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера и бывшего министра экологии Украины Николая Злочевского, составляла 50 миллионов долларов США. Данную информацию раскрыл бывший сотрудник генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик, передает «Интерфакс Украина».

Источник: AP 2020

Он напомнил, что 12 июня несколько чиновников и представителей компании Burisma были задержаны во время передачи агенту Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) взятки в размере 6 миллионов долларов.

Кулик рассказал, что после этого из уголовного дела пропали данные о платежах Байдену. В свою очередь, депутат Верховной Рады Андрей Деркач заявил, что «Байдены в подозрении были, но исчезли по дороге вместе с еще 44 миллионами долларов, которые и были основной частью взятки». Деркач и Кулик утверждают, что 50 миллионов долларов для закрытия уголовных дел выделил Злочевский.

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«Все хорошо заработали. Еще более странным является тот факт, что об отсутствии фамилии Байдена в деле, в котором тот точно фигурирует, заявляет руководитель НАБУ [Артем] Сытник, предлагая не вмешиваться в международные политические процессы. Цинизм предложения зашкаливает», — сказал Деркач.

13 июня Сытник показал, как выглядит взятка в размере шести миллионов долларов наличными. Отдельно на пресс-конференции было подчеркнуто, что кандидат в президенты США Джозеф Байден и его сын Хантер не фигурируют в данном эпизоде и не имеют отношения к попытке избавить Злочевского от ответственности.

Байденов связывают с делом Burisma из-за того, что Хантер стал членом совета директоров компании в апреле 2014 года. Его приход совпал с крупным коррупционным делом в отношении компании, по причине которого Злочевский покинул Украину. Позднее его даже объявляли в розыск, но в январе 2017-го объявили о закрытии всех процессуальных и судебных действий. При этом Байден в администрации Барака Обамы курировал украинское направление, что дало основание действующему главе США Дональду Трампу обвинять своего будущего соперника на президентских выборах в потакании коррупции.

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