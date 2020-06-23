Экзит-полы внутреннего пользования

Источники «Ъ» утверждают, что с 25 июня по 1 июля в ходе общероссийского голосования по конституционным поправкам ВЦИОМ будет проводить опросы участников голосования, но данные экзит-полов могут оказаться недоступными для СМИ и публики даже по окончании голосования. Эксперты считают, что непубличные экзит-полы могут пригодиться властям для контроля за ходом голосования, а также для прогнозирования выборов с расширенными возможностями досрочного голосования.
Два информированных источника «Ъ», близких к администрации президента, утверждают, что ВЦИОМ будет проводить экзит-полы как в день общероссийского голосования по конституционным поправкам 1 июля, так и в течение шести предшествующих дней, когда избиратели будут голосовать досрочно. При этом полученные данные, включая итоговые показатели опросов, по словам собеседника «Ъ», скорее всего, не будут публиковаться. «Первый раз такое продленное голосование, много сложностей и подводных камней», — поясняет собеседник «Ъ». Во ВЦИОМе от комментария отказались.
На выборах результаты экзит-полов могут публиковаться только после закрытия участков, но до опубликования итогов подсчета голосов. Свои экзит-полы часто проводят сами участники выборов, которые порой апеллируют к результатам своих опросов, оспаривая итоги голосования. При этом социологи по-разному оценивают способность экзит-полов точно спрогнозировать финальное распределение голосов.
Директор по политическому анализу ИНСОМАР, социолог Виктор Потуремский поясняет, что экзит-полы сложно использовать для проверки результата, но они способны дать представление о возможных принципиальных итогах голосования, например, кто из кандидатов лидирует в гонке.
«Главная проблема всегда одна — те, кто отказывается отвечать социологам, — говорит господин Потуремский.— Дальше разные соцслужбы с помощью своих собственных моделей пытаются предсказать, как распределятся неопределившиеся, но точность страдает часто». По его мнению, опросы дают штабам кандидатов понимание, как и с какой интенсивностью люди голосуют, какой электорат и по какой причине не идет на участки.
Политолог Аббас Галлямов предполагает, что экзит-полы нужны организаторам голосования, чтобы в режиме реального времени видеть, как голосуют люди, и предпринимать необходимые шаги по обеспечению нужного результата.
Вероятный отказ от публикации экзит-полов ВЦИОМ господин Галлямов объясняет возможностью негативной реакции администрации президента. Кроме того, воздействие опросов на колеблющихся избирателей вовсе необязательно будет мотивирующим. Виктор Потуремский добавляет, что экзит-полы на голосовании нужны для формирования «социологического опыта на будущее»:
Прогнозировать что-то в отношении голосования сейчас сложно. Используется много новых процедур. Экзит-полы помогут разобраться понять, как это вообще работает.
О проведении своих опросов участников голосования ранее заявили несколько оппозиционных партий и движений. Напомним, в Центризбиркоме не раз давали понять, что общероссийское голосование по поправкам процедурно отличается от выборов, агитация в связи с ним не регламентирована, поэтому запрета на экзит-полы, как и правил их публикации, нет. Подсчет результатов голосования по поправкам будет проводиться 1 июля после закрытия участков. До этого ЦИК будет публиковать лишь ежедневные данные по явке.
Андрей Винокуров, Ангелина Галанина.