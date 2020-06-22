Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ученые: генная инженерия открывает новые перспективы Биоинженеры создали генномодифицированных коров
Фоторепортажи
15Бей, барабан: страницы истории «Артека»
50Показаны лучшие фото с высоты птичьего полета
21:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия и США обсудили продление договора по вооружениям

Россия и США обсудили в Вене продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

Источник: AP 2020

В ходе консультаций обсуждалось в том числе поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после выхода США. Межведомственные делегации сторон возглавляли заместитель Министра иностранных дел Сергей Рябков и Спецпосланник Президента США по вопросам контроля над вооружениями и.о. старшего заместителя Государственного секретаря США Маршалл Биллингсли.

Читайте также
США предложили включить в новый договор ядерные арсеналы России и Китая

О том, что Россия и США обсудят контроль над вооружениями на встрече в Австрии, стало известно 20 июня. Сообщалось, что Китаю также было отправлено приглашение принять участие в переговорах.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что соглашение с США в сфере контроля над вооружениями и стратегической стабильности будет достигнуто только с учетом интересов России. Он добавил, что Вашингтон неоднократно нарушал международные соглашения.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

 Путин назвал четырех предателей времен Второй мировой
Басков удивил россиян фото до и после самоизоляции
Коронавирус COVID-19: главные события 22 июня
Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
Грузинский журналист Габуния вновь оскорбил Путина
Умер американский режиссер Джоэл Шумахер
Ученые узнали, сколько коронавирус может жить в пресной воде
США показали постановочное фото переговоров с участием России
Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Правда красивый? А посмотрите на его жену
3 актера - разлучника, которые увели жен у друзей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Apple сделала важное заявление Система для компьютеров больше похожа на iOS
Горячие темы на Авто
А давайте помечтаем, говорят мечты сбываются 344
Путин не исключает возможности вновь баллотироваться в президенты 261
Налейте мне стакан Тархуна! Пятница! 233
Никогда мир не станет прежним. 132
Кино
Асмус попросила не считать «Текст» причиной развода с Харламовым Звездная пара объявила о расставании
Новости партнеров
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Кем оказалась девица, бывшая в машине с пьяным Ефремовым
Зеленский наступил себе на горло: он пустит воду в Крым
Популярные темы на «Детях»
Вселенная индейцев -5 331
Лето в деревне-рай для ребенка 231
Нужен совет. Возможно ли СДВГ. 174
По странам,по эпохам. 163
Леди
Алла Пугачева надела блузку с глубоким декольте на встречу с другом Примадонна очаровала поклонников.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь