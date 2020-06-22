22 июня, источник: Газета Коммерсантъ
Вор должен сидеть в списке
Как Александр Лукашенко смотрит на список желающих побороться с ним на выборах.
Утром в понедельник глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина назвала семерых претендентов на участие в выборах, которые успели вовремя сдать подписи, собранные инициативными группами. Хотя таких групп было 13, госпожа Ермошина назвала всего семь фамилий. Это действующий президент Александр Лукашенко,
Главным противником Александра Лукашенко на выборах 2020 года считается бывший банкир Виктор Бабарико. Он раньше других сдал подписи, причем их оказалось более 350 тыс. (при необходимых 100 тыс.) — рекорд среди оппозиционеров за всю историю Белоруссии. Однако еще в четверг, 18 июня, оппозиционера вместе с сыном Эдуардом задержали по подозрению в совершении экономических преступлений, а в понедельник Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии подтвердил, что обоим предъявлены обвинения.
Адвокаты Виктора Бабарико заявили, что подали в Генпрокуратуру жалобу на его арест, но шансы на ее удовлетворение невысоки — за все время их даже ни разу не пустили к подзащитному.
Валерия Цепкало и Светлану Тихановскую тоже нельзя назвать статистами. Господин Цепкало ранее был в команде Александра Лукашенко, но в интервью «Ъ» признал, что действующий президент больше не соответствует вызовам времени. Среди прочего он призывал «провести ревизию союзного договора (с Россией.— “Ъ”), который был заключен совершенно в другую эпоху». Муж Светланы Тихановской, блогер Сергей Тихановский, еще недавно считался едва ли не главным конкурентом Александра Лукашенко. Однако, когда нужно было подавать заявку на создание инициативной группы, он находился под административным арестом. В отношении блогера и ряда его соратников возбуждено уголовное дело по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок».
Белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман не сомневается в регистрации трех наименее заметных кандидатов этой кампании — Андрея Дмитриева, Сергея Черечня и Анны Канопацкой. Что касается тройки лидеров оппозиции, наиболее вероятной эксперт считает регистрацию Валерия Цепкало. «Он в последнее время не делал резких заявлений, чем мог создать впечатление безопасного кандидата. А вот Светлана Тихановская и ее муж — это олицетворение того самого уличного протеста, который Лукашенко не приемлет ни в каком виде», — сказал собеседник «Ъ». Что касается Виктора Бабарико, то его шансы он охарактеризовал как «50 на 50»: «Конечно, арест Бабарико и его сына сильно ограничит их в ведении кампании. Но даже это не делает их безопасными. Известно, что у Бабарико есть записанные видеообращения, которые готовятся к публикации. К тому же от этого политика и не ждут подробной программы. Образ мученика дает ему куда больше».
То, что сразу несколько политиков, заявивших о своих президентских амбициях, уже стали фигурантами судебных разбирательств, вызвало обеспокоенность на Западе. Так, неназванный представитель Госдепартамента США накануне заявил агентству ТАСС: «Мы призываем правительство Белоруссии обеспечить равные условия для всех желающих принять участие в выборах, в том числе применительно к регистрации кандидатов, доступу к средствам массовой информации и другим аспектам избирательной кампании». При этом он отметил, что в Вашингтоне «обеспокоены сообщениями о задержании оппонента президента Лукашенко — Виктора Бабарико». Об этом же заявили во внешнеполитической службе ЕС. Официальные лица в РФ дело господина Бабарико не комментировали. При этом ранее глава Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил: расследование показало, что «кукловоды, стоящие за его (Виктора Бабарико.— “Ъ”) деятельностью» — это «большие начальники в “Газпроме”, а может быть, и выше».
Тем временем Александр Лукашенко в очередной раз дал понять, что не готов выслушивать упреки в нарушении демократических процедур.
Выступая в понедельник в Бресте по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, он заявил: «В том виде, в котором мы понимаем эту демократию, ее близко нет ни в одной стране». В качестве примера белорусский президент привел жесткие разгоны митингов «желтых жилетов» во Франции и протестов в США. При этом он заверил, что последние аресты в Белоруссии полностью правомочны: «Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях. Поэтому смотрите на это спокойно и не думайте, что это
Кирилл Кривошеев