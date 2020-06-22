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23:11 (мск), источник: Московский комсомолец

Голикова назвала зарплату в 47 тысяч маленькой

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что считает недостаточным средний годовой доход россиян.

Источник: РИА "Новости"

В эфире программы «Познер» зампред правительства напомнила, что, по данным статистики, средняя зарплата по России, включая данные по Москве, составляет 47 тысяч рублей (по данным Росстата, в 2019 году показатель равнялся 47867 тысяч рублей, в первом квартале текущего года — 48390 тысяч рублей).

«Если 47 тысяч умножить на 12 (за год) — это много? Это мало», — заявила Голикова.

Росстат ранее сообщил, что в прошлом году только 7,1% работающих россиян получили доход более 100 тысяч рублей в месяц. При этом доход выше 250 тысяч рублей — только у 0,7%.

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