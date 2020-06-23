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11:57 (мск), источник: ТАСС

ЦИК принял более 3,7 млн заявок о голосовании по конституции по месту пребывания

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в воскресенье завершила прием заявлений от граждан, желающих проголосовать по закону о поправке к конституции по месту нахождения в рамках механизма «Мобильный избиратель». Всего с 5 по 21 июня принято свыше 3,7 млн заявок, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии во вторник.

Источник: РИА "Новости"

«21 июня завершился период приема заявлений о голосовании по месту нахождения. По итогам в списки участников голосования по месту нахождения включено 3 767 293 человека», — сказала Памфилова, добавив, что граждане, подавшие заявления о голосовании по месту нахождения, автоматически исключаются из списка участников голосования по месту регистрации.

Глава ЦИК напомнила, что 21 июня также завершился прием заявлений от жителей Москвы и Нижегородской области для участия в дистанционном электронном голосовании. Всего с 5 июня ЦИК принял 1 215 926 таких заявлений.

Памфилова сообщила, что бюллетени для общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ изготовлены во всех субъектах Федерации, всего напечатано более 108,5 млн бюллетеней.

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Голосование за рубежом

По словам Памфиловой, порядка 2 тыс. граждан РФ за рубежом досрочно проголосовали по поправкам к конституции.

«Досрочно за рубежом проголосовали около 2 тыс. человек. Да, сейчас такая ситуация, сейчас нет такой мобильности, народ в отпуска практически не ездит, самолеты еще не летают, но наших граждан много за рубежом по разным обстоятельствам, и мы тоже уделили этому соответствующее внимание», — сказала Памфилова.

Она добавила, что, по данным МИД России, за рубежом образовано 254 участка для голосования в 144 странах.

ЦИК на заседании 2 июня утвердил новый порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, предусмотрена возможность участия в голосовании до основного его дня (в период с 25 по 30 июня), голосования вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактного голосования на дому, дистанционного электронного голосования для двух регионов и голосования по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель». Голосование по почте использоваться не будет.

Голосование в отдаленных местностях

Памфилова также сообщила, что более 67 тыс. граждан РФ, находящихся в отдаленных местностях, уже проголосовали по вопросу о внесении изменений в Конституцию РФ.

Она напомнила, что с 10 июня в 38 регионах РФ «на отдельных участках в труднодоступных и отдаленных местностях для групп избирателей, проживающих в этих местностях, а также на судовых участках проводится досрочное голосование».

«По состоянию на вчерашний день досрочно проголосовали более 67 тыс. [граждан], из них почти 60,5 тыс. — в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах около 7 тыс.», — проинформировала Памфилова.

Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ назначено на 1 июля, однако проголосовать также можно в период с 25 июня.

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Видеонаблюдение на голосовании

По словам Памфиловой, на текущий момент 61 регион России готов организовать видеонаблюдение при проведении общероссийского голосования по закону о поправках к конституции.

«На данный момент 61 регион готов организовать видеонаблюдение за ходом голосования и процессом установления его итогов», — сказала Памфилова, добавив, что количество таких регионов может увеличиться до 70.

ЦИК на заседании 2 июня утвердил новый порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, предусмотрена возможность участия в голосовании до основного его дня (в период с 25 по 30 июня), голосования вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактного голосования на дому, дистанционного электронного голосования для двух регионов и голосования по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель». Голосование по почте использоваться не будет.

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1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование необходимо перенести.

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