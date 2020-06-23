Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

«Телеобращение Владимира Путина будет о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом», — сказал господин Песков.
11 июня Дмитрий Песков сообщал, что президент может обратиться к гражданам до или после голосования по поправкам в Конституцию, если посчитает нужным.
Ранее Владимир Путин несколько раз выступал с телеобращениями, посвященными ситуации с коронавирусом в России. В них он объявлял нерабочие периоды в стране и меры поддержки населения и бизнеса.