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16:04 (мск), источник: BBC News Русская служба

Китаю больше не нужна американская GPS. Теперь у него есть своя система навигации

Успешно запустив во вторник последний из 35 спутников навигационной системы «Бэйдоу-3», Китай сделал еще один шаг к статусу ведущей космической державы.

Источник: AFP 2020

Запуск планировался на прошлую неделю, но был перенесен из-за технических неполадок ракеты-носителя, обнаруженных во время предстартовых испытаний.

Во вторник утром он успешно состоялся с космодрома Сичан в провинции Сычуань с использованием ракеты-носителя «Чанчжэн-3B».

Запуск последнего спутника китайской системы навигации произошел на фоне растущего напряжения между Пекином и Вашингтоном из-за ситуации с коронавирусом, торговых споров и Гонконга.

Третья версия китайской Beidou Navigation Satellite System (BDS) создает альтернативу российской системе ГЛОНАСС, европейской Galileo и американской GPS.

Гонка в космосе

К 2035 году Пекин планирует запустить более доступную и интегрированную навигационную систему, ядром которой станет BDS.

Первая версия «Бэйдоу», называвшаяся «Большой ковш», была выведена из эксплуатации в 2012 году.

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В последние 20 лет китайская космическая программа стремительно развивается. Пекин выделяет значительные средства на высокие технологии.

В 2003 году Китай стал третьей страной в мире, запустившей собственный космический корабль с экипажем. С тех пор КНР построила экспериментальную станцию на орбите и послала на Луну два лунохода.

Следующими этапами, как ожидается, станут орбитальная станция с постоянным экипажем, пилотируемый полет к Луне и отправка марсохода на Марс.

Если все это сбудется, Китай станет серьезным конкурентом Америки в исследовании космоса.

Натянутые отношения с США

С начала этого года отношения между Пекином и Вашингтоном ухудшились по нескольким направлениям.

Дональд Трамп и его администрация неоднократно критиковали Пекин за его поведение в связи со вспышкой коронавируса, впервые обнаруженного в Китае в декабре прошлого года.

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В ответ на проталкивание Пекином нового закона о безопасности Гонконга президент США в прошлом месяце объявил о намерении отменить особый статус города в торговле и поездках.

На этой неделе американо-китайские отношения вновь привлекли к себе внимание в связи с публикацией книги бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Отставной чиновник утверждал в ней, что его патрон якобы просил китайского лидера Си Цзиньпина посодействовать его переизбранию.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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