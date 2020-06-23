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13:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Путин выступит с обращением к россиянам (видео)

Президент Владимир Путин 23 июня выступит с телеобращением к россиянам, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Глава государства планирует рассказать о предварительных итогах борьбы с распространением коронавируса, перспективах, а также о положении дел в экономике и «о нас с вами в целом», передает слова Пескова «РИА Новости».

В связи с коронавирусом президент выступал с телеобращениями дважды в марте и дважды в апреле, напоминает «Интерфакс». Он вводил и продлевал режим нерабочих дней и предлагал меры поддержки населения, бизнеса и врачей в условиях эпидемии и самоизоляции. 11 мая он снова говорил о мерах помощи россиянам, а также объявил о завершении нерабочих дней в стране.

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