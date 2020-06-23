Путин выступит с обращением к россиянам (видео)

Глава государства планирует рассказать о предварительных итогах борьбы с распространением коронавируса, перспективах, а также о положении дел в экономике и «о нас с вами в целом», передает слова Пескова «РИА Новости».
В связи с коронавирусом президент выступал с телеобращениями дважды в марте и дважды в апреле, напоминает «Интерфакс». Он вводил и продлевал режим нерабочих дней и предлагал меры поддержки населения, бизнеса и врачей в условиях эпидемии и самоизоляции. 11 мая он снова говорил о мерах помощи россиянам, а также объявил о завершении нерабочих дней в стране.