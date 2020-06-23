18:21 (мск), источник: ТАСС
Украина считает, что Россия должна ей $100 млн в год за базирование ЧФ в Крыму
КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Украина считает, что Россия
«Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму», — заявил Василий Боднар. «Мы считаем, что они [соглашения] должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории», — утверждает замглавы украинского МИД.
На вопрос, должна ли Россия, по мнению Киева,
После госпереворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании приняли участие более 80% имеющих право голоса.
За воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Украина и ряд стран отказались признавать Крым частью России, были введены санкции против РФ.
Президент РФ Владимир Путин 2 апреля 2014 года подписал закон о прекращении действия четырех
Речь идет о денонсации соглашения между Россией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота от 28 мая 1997 года, соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины от 28 мая 1997 года, соглашения о взаиморасчетах, связанных с разделом и пребыванием Черноморского флота РФ на территории Украины от 28 мая 1997 года, а также так называемого харьковского соглашения по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины от 21 апреля 2010 года.
Согласно этим документам, подписанным в апреле 2010 года, пребывание Черноморского флота России в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на уменьшение цены на российский газ на 30%, но не больше чем на $100 за каждую тысячу кубометров.