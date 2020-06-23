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17:52 (мск), источник: Известия

«Мы вырвали у эпидемии время»

Обращение президента России к гражданам — главное.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:33 MSK, 23.06
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Во вторник, 23 июня, Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Как сообщили в Кремле накануне выступления, ключевыми темами стали промежуточные итоги борьбы с коронавирусом, состояние экономики и перспективы страны на ближайшее будущее. Ключевые цитаты из обращения президента — в материале «Известий».

О борьбе с эпидемией и нерабочих днях

Борьба с эпидемией началась еще на внешнем контуре. На наших рубежах сразу были усилены меры санитарной защиты. И они сыграли свою роль, позволили отразить первый удар, задержали ее пик на полтора-два месяца и таким образом еще тогда в феврале-марте выиграть драгоценное время, а значит сделать все, чтобы спасти десятки тысяч жизней.

Современный мир взаимосвязан. А значит, полностью отгородиться от угрозы невозможно. Мы знали, что рано или поздно болезнь шагнет в наш дом. Это было понятно. И когда это произошло, мы пошли на беспрецедентный шаг — мы объявили нерабочие дни на месяц. И как стало понятно позднее, сделали это своевременно. Мы вырвали у эпидемии время.

О невозможном

Все вы в короткие сроки сумели сделать практически невозможное — возводили новые корпуса, больницы. Если в начале марта во всех регионах было около 40 тыс. коек, то в конце июня их уже более 180 тысяч.

Про объединение

Всем приходилось не просто, но очень важно, что у нас в стране, в обществе не было растерянности а, напротив, людей объединило четкое, ясное понимание ситуации, осознание реальной угрозы и того, что бороться с ней и победить можно только вместе и что человеческая жизнь — это главное, Мы действовали опираясь на эти ценности и именно поэтому смогли ответить на вызов колоссальной сложности.

О российской медицине

Эта эпидемия показала, что российская медицина способна эффективно реагировать на экстренные ситуации, наращивать свои возможности. Во многом это результат опыта, который наращивался предыдущими поколениями, во многом — результат нашей работы по переоборудованию больниц.

Хочу еще раз поблагодарить всех врачей, медсестер. Всех, кто борется с инфекцией в других регионах. Мы все понимаем, какая нагрузка на вас легла с первых дней эпидемии, когда вирус был практически неизлечим и непредсказуем.

Эпидемия высветила и некоторые нерешенные проблемы. Мы помним, что в некоторых случаях люди сталкивались с трудностями при оказании внеплановой медицинской помощи. Мы должны учесть эти уроки. Переподготовить кадры, оснастить новой аппаратурой медицинские учреждения.

О социальных выплатах

Борьба с эпидемией продолжается, поэтому принято решение продлить все выплаты и доплаты врачам на июль и август. При этом они будут учитываться при расчете отпускных — а значит, специалисты получат повышенные отпускные.

Дополнительные выплаты мы предусмотрели и для работников социальных учреждений — работников интернатов, домов престарелых. Они были рассчитаны на срок с 15 апреля по 15 июля, мы решили их также продлить на два месяца, то есть до 15 сентября.

Об отказе от плоского налога

С 1 января будущего года предлагаю изменить ставку налога для физических лиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн в год. При этом повышенным налогом будут облагаться только деньги сверх этой суммы. В общей сложности это даст бюджету свыше 60 млрд рублей. Эти средства предлагаю целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

О мире будущего

Уже сейчас очевидно, что мир никогда не будет прежним. Ведущие страны делают выбор в пользу технологий. Мы должны опираться на научный потенциал страны и учитывать это при формировании стратегических планов.

О мерах поддержки

С самого начала борьбы с последствиями эпидемиями базовой задачей стало сохранить доходы российских семей, поддержать занятость. Помогать людям и только людям. Основной критерий всех наших мер поддержки бизнеса заключался в том, чтобы рабочие места не закрывались.

Предлагаю еще раз в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. Этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет в общей сложности 28 миллионов детей. Тем, кто получил июньские выплаты, июльские будут начисляться автоматически. Подавать заявления и собирать справки не нужно.

Объем поддержки стал беспрецедентным. Мы смогли это сделать благодаря накопленным резервам, благодаря ответственной кредитной политике, которую мы проводили в последние годы.

Про стабильность рубля

Стабильность рубля была обеспечена не искусственно, не по какой-то команде, а благодаря прочности фундаментальных основ российской экономики.

Про безработицу

Безработица у нас выросла, поэтому сейчас надо решить главную задачу — помочь людям вернуться к работе. Поручаю правительству России совместно с регионами и Банком России подумать план действий, который позволит к 2021 году как минимум вернуть уровень безработицы на докризисный уровень.

У нас есть ресурсы, возможности, чтобы быстро восстановить национальную экономику. Выйти на траекторию роста. Для этого у нас есть бюджетное правило и инфляционное таргетирование.

Про льготную ипотеку

Сейчас важно расширить возможности приобретения комфортного жилья. Предлагаю расширить льготную ипотеку с 3 миллионов рублей до 6 миллионов, а в крупнейших агломерациях, как Москва и Петербург — до 12 млн рублей.

Про выход из режима ограничений

Крайне важен разумный, взвешенный и просчитанный подход к открытию экономики. Все решения должны приниматься своевременно, в соответствии с рекомендациями специалистов.

О статусе самозанятого

Нужно давать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет. По нашим расчетам, воспользоваться этим смогут около 3 млн граждан. Именно молодые люди составляют костяк высокотехнологичных команд.

Об IT-отрасли

Вывод ключевых сервисов в режим онлайн показал, какими мощными кадровыми возможностями обладает российский IT-сектор. Только за последние пять лет эксперт нашего отечественного ПО увеличился почти вдвое. Это хороший результат, но нам есть над, чем работать.

О поддержке регионов

Поручаю правительству оказать дополнительную помощь регионам, выделить еще 100 млрд рублей в дополнение к тем 200 млрд рублей, которые выделялись ранее в рамках мер по борьбе. Кроме того, в текущем году добавим еще 100 млрд рублей на ремонт дорожной сети — направим эти деньги в те регионы, которые работают с опережением и строят дороги качественно.

О базовых ориентирах

Подчеркну: наши базовые ориентиры остаются неизменными. Но нам предстоит уточнить параметры, сроки и приоритеты национальных проектов, погрузить, интегрировать в них меры общенационального плана действий по восстановлению экономики и, конечно, заложить под них необходимые финансовые средства.

О голосовании по поправкам в Конституцию

1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию России. Они вступят в силу, разумеется, я уже много раз говорил, только если граждане их поддержат. Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд.

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