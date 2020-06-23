Во вторник, 23 июня, Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Как сообщили в Кремле накануне выступления, ключевыми темами стали промежуточные итоги борьбы с коронавирусом, состояние экономики и перспективы страны на ближайшее будущее. Ключевые цитаты из обращения президента — в материале «Известий».
Борьба с эпидемией началась еще на внешнем контуре. На наших рубежах сразу были усилены меры санитарной защиты. И они сыграли свою роль, позволили отразить первый удар, задержали ее пик на
Современный мир взаимосвязан. А значит, полностью отгородиться от угрозы невозможно. Мы знали, что рано или поздно болезнь шагнет в наш дом. Это было понятно. И когда это произошло, мы пошли на беспрецедентный шаг — мы объявили нерабочие дни на месяц. И как стало понятно позднее, сделали это своевременно. Мы вырвали у эпидемии время.
Все вы в короткие сроки сумели сделать практически невозможное — возводили новые корпуса, больницы. Если в начале марта во всех регионах было около 40 тыс. коек, то в конце июня их уже более 180 тысяч.
Всем приходилось не просто, но очень важно, что у нас в стране, в обществе не было растерянности а, напротив, людей объединило четкое, ясное понимание ситуации, осознание реальной угрозы и того, что бороться с ней и победить можно только вместе и что человеческая жизнь — это главное, Мы действовали опираясь на эти ценности и именно поэтому смогли ответить на вызов колоссальной сложности.
Эта эпидемия показала, что российская медицина способна эффективно реагировать на экстренные ситуации, наращивать свои возможности. Во многом это результат опыта, который наращивался предыдущими поколениями, во многом — результат нашей работы по переоборудованию больниц.
Хочу еще раз поблагодарить всех врачей, медсестер. Всех, кто борется с инфекцией в других регионах. Мы все понимаем, какая нагрузка на вас легла с первых дней эпидемии, когда вирус был практически неизлечим и непредсказуем.
Эпидемия высветила и некоторые нерешенные проблемы. Мы помним, что в некоторых случаях люди сталкивались с трудностями при оказании внеплановой медицинской помощи. Мы должны учесть эти уроки. Переподготовить кадры, оснастить новой аппаратурой медицинские учреждения.
Борьба с эпидемией продолжается, поэтому принято решение продлить все выплаты и доплаты врачам на июль и август. При этом они будут учитываться при расчете отпускных — а значит, специалисты получат повышенные отпускные.
Дополнительные выплаты мы предусмотрели и для работников социальных учреждений — работников интернатов, домов престарелых. Они были рассчитаны на срок с 15 апреля по 15 июля, мы решили их также продлить на два месяца, то есть до 15 сентября.
С 1 января будущего года предлагаю изменить ставку налога для физических лиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн в год. При этом повышенным налогом будут облагаться только деньги сверх этой суммы. В общей сложности это даст бюджету свыше 60 млрд рублей. Эти средства предлагаю целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.
Уже сейчас очевидно, что мир никогда не будет прежним. Ведущие страны делают выбор в пользу технологий. Мы должны опираться на научный потенциал страны и учитывать это при формировании стратегических планов.
С самого начала борьбы с последствиями эпидемиями базовой задачей стало сохранить доходы российских семей, поддержать занятость. Помогать людям и только людям. Основной критерий всех наших мер поддержки бизнеса заключался в том, чтобы рабочие места не закрывались.
Предлагаю еще раз в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. Этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет в общей сложности 28 миллионов детей. Тем, кто получил июньские выплаты, июльские будут начисляться автоматически. Подавать заявления и собирать справки не нужно.
Объем поддержки стал беспрецедентным. Мы смогли это сделать благодаря накопленным резервам, благодаря ответственной кредитной политике, которую мы проводили в последние годы.
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Безработица у нас выросла, поэтому сейчас надо решить главную задачу — помочь людям вернуться к работе. Поручаю правительству России совместно с регионами и Банком России подумать план действий, который позволит к 2021 году как минимум вернуть уровень безработицы на докризисный уровень.
У нас есть ресурсы, возможности, чтобы быстро восстановить национальную экономику. Выйти на траекторию роста. Для этого у нас есть бюджетное правило и инфляционное таргетирование.
Сейчас важно расширить возможности приобретения комфортного жилья. Предлагаю расширить льготную ипотеку с 3 миллионов рублей до 6 миллионов, а в крупнейших агломерациях, как Москва и Петербург — до 12 млн рублей.
Крайне важен разумный, взвешенный и просчитанный подход к открытию экономики. Все решения должны приниматься своевременно, в соответствии с рекомендациями специалистов.
Нужно давать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет. По нашим расчетам, воспользоваться этим смогут около 3 млн граждан. Именно молодые люди составляют костяк высокотехнологичных команд.
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Поручаю правительству оказать дополнительную помощь регионам, выделить еще 100 млрд рублей в дополнение к тем 200 млрд рублей, которые выделялись ранее в рамках мер по борьбе. Кроме того, в текущем году добавим еще 100 млрд рублей на ремонт дорожной сети — направим эти деньги в те регионы, которые работают с опережением и строят дороги качественно.
Подчеркну: наши базовые ориентиры остаются неизменными. Но нам предстоит уточнить параметры, сроки и приоритеты национальных проектов, погрузить, интегрировать в них меры общенационального плана действий по восстановлению экономики и, конечно, заложить под них необходимые финансовые средства.
1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию России. Они вступят в силу, разумеется, я уже много раз говорил, только если граждане их поддержат. Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд.
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