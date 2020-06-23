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17:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить НДФЛ до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год. Деньги от повышения налога направят на лечение детей, закупку медицинской техники.

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«С 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн руб. в год. Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн руб.», — сказал господин Путин.

По словам главы государства, это даст бюджету около 60 млрд руб. Деньги «целевым образом» направят на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, а также на проведение высокотехнологичных операций.

В марте во время обращения по поводу коронавируса господин Путин объявил о введении налога на доходы по вкладам и ценным бумагам. Налог 13% будут платить те граждане, чей общий объем вкладов превышает 1 млн руб.

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