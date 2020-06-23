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19:46 (мск), источник: Ведомости

«Эпидемия не закончилась». Главное из нового обращения Путина к россиянам

Повышение ставки НДФЛ для богатых, выплаты для семей с детьми и льготная ипотека.

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Источник: Reuters

Во вторник, 23 июня, президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением к россиянам. В этот раз он говорил о борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране за последние три месяца, а также объявил о некоторых мерах поддержки. Главное из обращения к нации:

  • Путин поблагодарил россиян за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии. Он обратился со словами благодарности также отдельно к волонтерам, губернаторам, мэрам и всем медработникам.

  • Льготную ипотеку распространят на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн руб.

  • Режим самозанятых распространят на всю страну с 1 июля.

  • Налог на прибыль IT-компаний будет снижен с 20% до 3%, а страховые взносы для компаний этой сферы — с 14% до 7,6%.

Президент подчеркнул, что эпидемия еще не закончилась. Обстановка в некоторых регионах, по его словам, остается сложной: в Туве, Карачаево-Черкесии, ХМАО и на Ямале. Однако «механизм оперативного реагирования отработан, никто не будет оставлен в беде», пообещал Путин.

«В целом мы заставляем эпидемию отступить, добиваемся перелома, но вирус все еще опасен», — подытожил президент.

 «Эпидемия не закончилась». Главное из нового обращения Путина к россиянам
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