19:46 (мск), источник: Ведомости
«Эпидемия не закончилась». Главное из нового обращения Путина к россиянам
Повышение ставки НДФЛ для богатых, выплаты для семей с детьми и льготная ипотека.
Во вторник, 23 июня, президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением к россиянам. В этот раз он говорил о борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране за последние три месяца, а также объявил о некоторых мерах поддержки. Главное из обращения к нации:
Путин поблагодарил россиян за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии. Он обратился со словами благодарности также отдельно к волонтерам, губернаторам, мэрам и всем медработникам.
Выплаты медработникам будут продлены на июль и август.
Ставка НДФЛ будет повышена с 13 до 15%, но только для тех россиян, которые зарабатывают больше 5 млн руб. в год.
Семьи с детьми до 16 лет получат выплату в 10 000 рублей на каждого ребенка еще и в июле.
Льготную ипотеку распространят на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве и
Режим самозанятых распространят на всю страну с 1 июля.
Налог на прибыль
Президент подчеркнул, что эпидемия еще не закончилась. Обстановка в некоторых регионах, по его словам, остается сложной: в Туве,
«В целом мы заставляем эпидемию отступить, добиваемся перелома, но вирус все еще опасен», — подытожил президент.