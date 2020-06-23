Трамп настаивал на уменьшении критики в адрес России

Экс-советник Трампа привел описание проходивших в августе 2018 года консультаций на тему предотвращения иностранного вмешательства в выборы в США и указал на то, что позиция президента и его помощников по этому вопросу существенно различались.
«К сожалению, в этом что-то было, поскольку Трамп неоднократно возражал против критики России, а также настаивал на том, чтобы мы не были столь критичны в отношении России в публичных выступлениях», — цитирует Болтона ТАСС.
По его словам, многие члены Республиканской партии выражали недовольство недостаточной жесткостью Трампа в отношении России.
23 июня в МИД России прокомментировали вышедшую в этот день книгу Джона Болтона о работе в Белом доме: замглавы министра иностранных дел Сергей Рябков назвал ее «элементом внутриполитических “разборок” в США».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к адекватной оценке мемуаров Болтона лишь как к «версии» событий, «не совсем типичной для таких высокопоставленных чиновников».
20 июня 2020 года суд разрешил опубликовать мемуары, несмотря на возражения Белого дома. 18 июня Трамп обвинил Болтона в разглашении секретных государственных сведений в книге. За несколько дней до этого власти США подали на Болтона в суд, чтобы помешать ему опубликовать мемуары о его пребывании в Белом доме.