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04:44 (мск), источник: Известия

Захарова отреагировала на слова журналиста Габунии о Путине

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала оскорбительные высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.

Источник: Известия

Дипломат привела цитату министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее обратившегося к грузинским журналисткам, чье неуместное поведение также вызвало вопросы у окружающих.

«В данном случае более чем уместна: «Вы больные, девочки», — цитирует Захарову 23 июня «РИА Новости».

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22 июня Габуния, известный своим провокационным поведением, в очередной раз оскорбил Путина в эфире телеканала «Мтавари архи».

В Грузии заявления Габунии сочли мерзкими. По словам главреда «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили, жест журналиста — спланированная провокация.

В июне прошлого года Габуния также обрушился с нецензурной бранью на президента РФ. В эфире телеканала «Рустави 2» журналист оскорбил как самого Владимира Путина, так и его покойных родителей.

Выходка Габунии спровоцировала скандал и общественный резонанс.

Поведение журналиста осудили премьер-министр и президент Грузии. Сами грузины вышли на акции протеста с требованием уволить журналиста. Вскоре у телеканала сменилось руководство, и Габуния лишился работы.

Инцидент тогда прокомментировал и сам Владимир Путин.

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