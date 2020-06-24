Захарова отреагировала на слова журналиста Габунии о Путине

Дипломат привела цитату министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее обратившегося к грузинским журналисткам, чье неуместное поведение также вызвало вопросы у окружающих.
«В данном случае более чем уместна: «Вы больные, девочки», — цитирует Захарову 23 июня «РИА Новости».
22 июня Габуния, известный своим провокационным поведением, в очередной раз оскорбил Путина в эфире телеканала «Мтавари архи».
В Грузии заявления Габунии сочли мерзкими. По словам главреда «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили, жест журналиста — спланированная провокация.
В июне прошлого года Габуния также обрушился с нецензурной бранью на президента РФ. В эфире телеканала «Рустави 2» журналист оскорбил как самого Владимира Путина, так и его покойных родителей.
Выходка Габунии спровоцировала скандал и общественный резонанс.
Поведение журналиста осудили премьер-министр и президент Грузии. Сами грузины вышли на акции протеста с требованием уволить журналиста. Вскоре у телеканала сменилось руководство, и Габуния лишился работы.
Инцидент тогда прокомментировал и сам Владимир Путин.