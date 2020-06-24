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00:47 (мск), источник: Известия

Потасовка депутатов саратовской облдумы попала на видео

Депутаты саратовской областной думы устроили потасовку прямо во время заседания.

Как сообщает 23 июня РЕН ТВ, депутаты заседали почти 12 часов.

Инцидент произошел во время выступления председателя мандатной комиссии Николая Бушуева, оглашавшего решение о нарушении этики депутатами Дмитрием Чернышевским и Николаем Бондаренко.

Обоим запретили выступать на следующем заседании облдумы. Сам Бондаренко снимал происходещее на видео, что не понравилось его коллегам. Депутат Дмитрий Петров попытался прервать съемку, а Анатолий Ципящук со словами «проваливай отсюда» бросил в Бондаренко бутылку с водой.

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Последний, взяв бутылку, открыл ее и направился в сторону обидчика, однако его остановили другие депутаты. В этот момент кто-то с верхних рядов вылил воду на Ципящука.

Бондаренко нашел применение уже открытой бутылки, облив водой Петрова и Чернышевского.

Участников потасовки пытались успокоить их коллеги. В итоге заседание было прервано.

В мае сообщалось, что массовая драка произошла в национальном собрании (парламенте) Армении в ходе заседания. Изначально конфликт возник между двумя депутатами, а другие законодатели пытались их разнять, однако в результате драка приняла массовый характер.

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