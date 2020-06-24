США назвали три условия для продления договора по вооружениям

Условия назвала газета Wall Street Journal со ссылкой источник из числа официальных представителей.
По информации издания, Трамп может согласиться продлить договор, если стороны достигнут прогресса в деле включения новых жестких мер верификации, если в нем будут учтены все ядерные боеголовки, а также в случае присоединения к нему Китая.
При этом источник выразил сомнения, что такие требования главы государства будут окончательными.
22 июня Россия и США обсудили в Вене продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В ходе консультаций обсуждалось в том числе поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после выхода США.
Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.