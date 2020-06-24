Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ученые: генная инженерия открывает новые перспективы Биоинженеры создали генномодифицированных коров
Фоторепортажи
50Показаны лучшие фото с высоты птичьего полета
15Бей, барабан: страницы истории «Артека»
08:10 (мск), источник: Lenta.Ru

США назвали три условия для продления договора по вооружениям

Решение администрации президента США Дональда Трампа о продлении договора с Россией по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3) зависит от выполнения трех требований Вашингтона.

Источник: Reuters

Условия назвала газета Wall Street Journal со ссылкой источник из числа официальных представителей.

Читайте также
Трамп настаивал на уменьшении критики в адрес России

По информации издания, Трамп может согласиться продлить договор, если стороны достигнут прогресса в деле включения новых жестких мер верификации, если в нем будут учтены все ядерные боеголовки, а также в случае присоединения к нему Китая.

При этом источник выразил сомнения, что такие требования главы государства будут окончательными.

22 июня Россия и США обсудили в Вене продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В ходе консультаций обсуждалось в том числе поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после выхода США.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Харламов прокомментировал развод с Асмус
Путин обязал богатых россиян платить по-новому
Врач предостерег от ношения масок на подбородке
Захарова отреагировала на слова журналиста Габунии о Путине
СКР расследует торговлю младенцами в Москве
Потасовка депутатов саратовской облдумы попала на видео
В Сети показали лучшие «зеленые» снимки (фото)
В России объявили конкурс по скоростному выкапыванию могил
Здоровье
Онколог рассказала о кожных предвестниках рака Свидетельствовать о вероятности развития рака может образование кондилом на теле.
Hi-Tech
Посмотрите, как заходит Солнце над другими мирами Влияние захода на облик разных планет наглядно показали на видео
Горячие темы на Авто
Новый анекдот от правительства: Голикова назвала зарплату в 47 тысяч маленькой 267
Путин не исключает возможности вновь баллотироваться в президенты 266
Никогда мир не станет прежним. 144
трудовые резервы 115
Кино
Сериал с Ириной Пеговой и Децлом выйдет на СТС: фото со съемок Работа в ситкоме «Погнали» стала последней ролью Кирилла Толмацкого
Новости партнеров
Об отмене масочного режима можете забыть: Голикова ошарашила россиян
Президент России назначил выплаты родителям всех несовершеннолетних
Такого в России не было никогда – все меры президента
Защита сработала. Почему Россия 2020 года уже не станет Россией 1998-го
Популярные темы на «Детях»
Недопонимание друг друга ... 182
Продолжение темы "Допустимо ли такое в семье? Или семьи нет?" 180
Кадетские/пажские классы с 1-го класса. 153
Дочь 20 лет бросила учёбу и не выходит из дома 151
Леди
Валерия отпраздновала день рождения дочки с экс-женой Пригожина Шене исполнилось 27 лет.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь