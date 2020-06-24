Москалькова заявила, что вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается конфиденциально

«Обсуждается вопрос возвращения [в РФ] Ярошенко и Бута, вопрос держится в режиме конфиденциальности, переговоры не закончены», — сказала Москалькова.
Омбудсмен уточнила, что находится в контакте с адвокатом Ярошенко и его родными. «Они просили подробности не говорить, потому что пока вопрос до конца еще не решен», — уточнила Москалькова.
«Очень надеемся, что эта гуманитарная миссия завершится. У меня была вчера конференцсвязь с Дуньей Миятович — комиссаром Совета Европы (СЕ) по правам человека и я этот вопрос поставила ей, на что она сказала: «Вы же знаете, что Соединенные Штаты Америки не в моей компетенции, но в любом случае мы эту тему будем поднимать», — добавила омбудсмен. При этом она не стала комментировать, увязывается ли возвращение Бута и Ярошенко с обменом Пола Уилана. «Со мной этот вопрос не обсуждался официально, поэтому я не могу прокомментировать этот вопрос», — заключила Москалькова.
Она отметила, что будет затрагиваться и тема, связанная с журналистами, которые находятся под давлением.
Москалькова также обратила внимание на вопрос русского языка в Прибалтике, где в режиме пандемии школьники не имели возможность на русском языке продолжать учебу в режиме видеоконференцсвязи, что является дискриминацией. «Мы очень надеемся, что международные органы поддержат нас и привлекут внимание общественности к необходимости подходить к людям гуманно, милосердно и по справедливости», — выразила надежду уполномоченный по правам человека в РФ.