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12:17 (мск), источник: Ведомости

Путин принял парад Победы на Красной площади

Президент России Владимир Путин на Красной площади в Москве принял парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. В этом году он прошел 24 июня: из-за введенного во время пандемии коронавируса карантина церемонию пришлось перенести.

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Вместе с президентом на трибуне присутствовали ветераны и лидеры иностранных государств, которые получили приглашения посетить парад. Среди них главы Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. Перед началом торжественного мероприятия президент кратко пообщался с ветеранами, поздравив их с праздником.

Во время своего выступления на параде Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед и «навсегда осталась в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной, нравственной высоте».

В этом году традиционные торжества в честь Победы проходят в России 24 июня. Ровно 75 лет назад в ознаменование окончания Великой отечественной войны здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный парад победителей.
Владимир Путин
президент России
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По его словам, этот парад остался в истории «как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью». «Сегодня мы склоняем головы перед памятью всех, кто не пришел с войны. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас», — подчеркнул президент. Путин отметил, что страна всегда будет помнить, что нацизм сокрушил советский народ: «Рады приветствовать своих друзей, гостей из разных стран. Чтим отважных бойцов всех государств антигитлеровской коалиции. Перед лицом сегодняшних вызовов особенно остро чувствуем, какая это ценность — человек». Он призвал беречь правду о войне и заявил о готовности России к сотрудничеству в сфере безопасности.

В параде принимали участие 13 000 военнослужащих, более 200 единиц техники и 75 самолетов и вертолетов. Командовал парадом главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков. Парад начался с выноса на Красную площадь государственного флага России и Знамени Победы. Знамя традиционно вынесли под песню Александра Александрова «Священная война». Парад принял министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.

Первыми в колонне прошла рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова. Следом шла знаменная группа в сопровождении почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, а после исторические роты. Среди парадных расчетов иностранных государств: военные Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Артем Гирш

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