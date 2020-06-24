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12:44 (мск), источник: РИА Новости

Президент Киргизии уйдет на самоизоляцию

БИШКЕК, 24 июн — РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков после возвращения из Москвы уйдет на самоизоляцию в связи с выявленными в его делегации случаями COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:33 MSK, 24.06
Инфицировано606 881+7 176
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Скончалось8 513+154
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Выздоровело368 822+12 393
11.06
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Инфицировано9 273 773+175 130
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24.06
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11.0624.06
Скончалось477 807+5 636
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Источник: РИА Новости

В среду киргизский лидер не стал участвовать в параде Победы в Москве в связи с тем, что у двоих членов киргизской делегации выявили COVID-19. Как сообщалось ранее, согласно алгоритму президент, члены делегации и сопровождающие лица по прилету в Москву сдали тест на коронавирус. У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружен положительный результат. Президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В его пресс-службе отметили, что в данном случае участие киргизского лидера в параде «было бы оценено как безответственный шаг по отношению к тем, кто принимает участие в мероприятиях».

«Президент и сопровождающие вернутся в Бишкек, будет соблюден весь алгоритм в отношении тех, у кого анализ показал положительный результат, — 14 дней самоизоляции. Президент и другие лица также уйдут на самоизоляцию до выхода результатов анализа, предположительно, на три дня», — подчеркнули в пресс-службе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.

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