Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
В Сети показали лучшие «зеленые» снимки (фото)Зеленый - цвет жизни и надежды, напоминают организаторы конкурса
Фоторепортажи
21Открытие летних веранд в Москве
165 лет назад не стало Жанны Фриске
12:52 (мск), источник: Lenta.Ru

США посчитали Тимошенко пророссийским политиком

Сотрудники Госдепартамента США избегали личных встреч с лидером украинской партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, поскольку считали ее пророссийским политиком. Об этом говорится в книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме» бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, передает «Страна.ua».

Источник: AP 2020

Болтон описал свой визит в Киев во время последних президентских выборов на Украине. Так, в 2018 году политик организовал встречу с представителями украинской власти и оппозиции. Болтон пообщался с лидерами парламентских фракций, в числе которых была и Тимошенко. Однако личную встречу с лидером «Батькивщины» решили не устраивать, поскольку в Госдепе считали, что она близка к России.

При этом на тот момент Тимошенко считалась наиболее вероятным кандидатом на пост президента в случае поражения на выборах Петра Порошенко, отмечает «Страна.ua».

Ранее сообщалось, что в своей книге Болтон рассказал о позиции президента США Дональда Трампа по поводу предотвращения Третьей мировой войны. По мнению американского лидера, полезным в этом смысле оказался бы украинский лидер, симпатизирующий России.

Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре 2019 года. Американский лидер объяснил это серьезными ошибками, которые допускал советник. После этого он написал мемуары, фрагменты которых вызвали критику Вашингтона. Президент США назвал книгу сборником лжи, а правительство США намеревается подать на автора в суд, чтобы лишить его доходов от продажи — его обвиняют в раскрытии огромного количества секретной информации.

«Итоги»: Увольнение Болтона
Во время загрузки произошла ошибка.
15 сентября 2019© Ньюстюб
 Харламов прокомментировал развод с Асмус
Путин обязал богатых россиян платить по-новому
Путин принял парад Победы на Красной площади
Президент Киргизии уйдет на самоизоляцию
Врачи рассказали о пожизненных последствиях COVID-19
Ургант пошутил над Кокориным, купившим маску
Врач предостерег от ношения масок на подбородке
Жителей Турции напугал гигантский водяной смерч
Здоровье
Онколог рассказала о кожных предвестниках рака Свидетельствовать о вероятности развития рака может образование кондилом на теле.
Hi-Tech
Россия показала миру свое топовое оружие (фото) Рекордное количество техники в столице
Авто
Гонки на Lamborghini – теперь и в виртуальном пространстве! Lamborghini выходит на арену киберспорта с гоночной моносерией The Real Race, а победителям достанутся интересные призы
Кино
Жени, Женечки, Алеши: 45 любимых киногероев в военной форме Бесстрашные разведчики, летчики, танкисты и хрупкие зенитчицы... В честь Великой Победы вспоминаем любимых киногероев — и воплотивших их актеров — из лучших отечественных военных фильмов
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Помнишь красавицу Александру? Фото через 40 лет
Как выглядит жена самого красивого турка в мире
Как супруги арабов ходят дома при муже. Фото
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Леди
Валерия отпраздновала день рождения дочки с экс-женой Пригожина Шене исполнилось 27 лет.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь