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20:02 (мск), источник: РИА Новости

Европейские страны предупредили о последствиях аннексии Западного берега

ООН, 24 июн — РИА Новости. Аннексия территорий на Западном берегу реки Иордан будет иметь негативные последствия для безопасности Израиля, заявили европейские страны, входящие в Совет Безопасности ООН.

Источник: AFP 2020

Заявление сделали действующие члены СБ и страны, которые займут кресла в Совете в 2021 году. В их числе: Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, Эстония, Ирландия, Норвегия.

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«Аннексия будет иметь негативные последствия для безопасности и стабильности в регионе, включая безопасность Израиля», — сказано в заявлении.

В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках «сделки века». По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдёт 1 июля, и намерений менять эту дату нет. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.

Израильские власти начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Сменный премьер-министр Бени Ганц проинструктировал начальника генштаба ускорить подготовку армии в связи с распространением суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан.

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