Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина

Он сказал, что важным моментом статьи является подчеркивание совместной ответственности перед будущими поколениями, необходимости прилагать усилия для того, «чтобы не допускать этих трагедий».
Это очень важная и своевременная статья, которая позволяет нам глубоко взглянуть на нашу совместную историю — предвоенную историю, военную историю — и сделать все для того, чтобы эту историю невозможно было фальсифицировать.
Сергей Нечаевпосол России в Берлине
Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России 18 июня. В ней глава государства рассуждает о причинах Второй мировой войны и высказывается в пользу сохранения исторической правды. Он призывает обсуждать события прошлого самокритично.
На статью отреагировали в США и Великобритании.