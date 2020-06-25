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03:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина

Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается в политических, научных кругах и широкой общественностью, заявил «РИА Новости» посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Источник: РИА "Новости"

Он сказал, что важным моментом статьи является подчеркивание совместной ответственности перед будущими поколениями, необходимости прилагать усилия для того, «чтобы не допускать этих трагедий».

Это очень важная и своевременная статья, которая позволяет нам глубоко взглянуть на нашу совместную историю — предвоенную историю, военную историю — и сделать все для того, чтобы эту историю невозможно было фальсифицировать.
Сергей Нечаев
посол России в Берлине

Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России 18 июня. В ней глава государства рассуждает о причинах Второй мировой войны и высказывается в пользу сохранения исторической правды. Он призывает обсуждать события прошлого самокритично.

На статью отреагировали в США и Великобритании.

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