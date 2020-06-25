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03:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Мадуро заявил, что готов провести референдум в 2022 году о своей отставке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов в 2022 году провести референдум о своей отставке, если сторонники этой идеи смогут собрать достаточное количество подписей.

Источник: Reuters

Срок его полномочий истекает в 2025 году. Мадуро подчеркнул, что конституция предусматривает возможность проведения референдума в середине срока.

«10 января 2022 года можно будет начать сбор подписей за проведение референдума об отзыве мандата президента Мадуро. Они могут выйти на улицы и собрать подписи граждан», — заявил президент в ходе выступления, которое транслировалось в его Twitter (цитата по «РИА Новости»).

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с Мадуро, но только чтобы обсудить его уход. Он сообщил, что допускает встречу с Мадуро.

«В отличие от радикальных левых, я всегда буду выступать против социализма и вместе с народом Венесуэлы. Моя администрация всегда стояла на стороне свободы и против деспотичного режима Мадуро! Я бы встретился с Мадуро только для того, чтобы обсудить одну вещь: мирный уход от власти!» — написал Трамп в Twitter.

Николас Мадуро после этого заявил о готовности поговорить с Дональдом Трампом.

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