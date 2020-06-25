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10:19 (мск), источник: РИА Новости

Медведев рассказал об актуальности поправок в Конституцию

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Предлагаемые поправки в Конституцию, касающиеся социальной сферы, оказались очень важны и актуальны в нынешней ситуации, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Источник: РИА Новости

«Вот посмотрите, какие поправки были предложены. Они были, эти поправки были направлены на то, чтобы укрепить трудовые права граждан, зафиксировать принципы индексации, установить адресный характер поддержки людей, помощь многодетным семьям. И вот, казалось бы, эти общие вещи, которые переводятся на конституционный уровень, они стали исключительно важны в текущий период, когда ввиду пандемии коронавируса люди столкнулись и с безработицей, и с проблемами, которые связаны с отсутствием дополнительных доходов или основной работы», — сказал он журналистам.

По его словам, все это «делает весьма актуальным, чтобы такого рода положения были выведены на конституционный уровень».

«Это значит, что эти принципы приобретают конституционный характер, эти нормы приобретают конституционный характер, и в этом случае, кто бы ни находился у власти, какое бы правительство ни было, оно не может просто сказать: “Знаете что, мы индексацию проводить не будем”. Поскольку это конституционная норма. Без изменения конституции этого сделать будет нельзя», — отметил Медведев.

«Это повышает гарантии трудовых и социальных прав граждан», — подчеркнул он.

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