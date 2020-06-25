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14:16 (мск), источник: ТАСС

В ЦИК сообщили, что сбоев в организации общероссийского голосования не обнаружено

К работе приступили 96 тыс. участковых избирательных комиссий.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что свыше 96 тыс. участковых избирательных комиссий приступили к проведению общероссийского голосования по поправке к конституции по всей стране, сбоев в их работе не обнаружено.

«Более 96 тыс. комиссий приступили к работе. Абсолютное большинство из них приступили к работе с 8 часов утра и пошли первые избиратели <…> Мы неоднократно говорили и подтверждаем, что сегодня избирательная система полностью готова к работе», — сказал Булаев в ходе заседания рабочей группы по подготовке изменений в конституцию в четверг.

Он добавил, что ЦИК на текущий момент не видит сбоев в организации общероссийского голосования.

Все бюллетени на месте, все средства индивидуальной защиты на месте. Сегодня комиссии в этом плане и сами защищены, и предлагают средства защиты всем избирателям.
Николай Булаев
Зампредседателя ЦИК

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, — 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

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Изначально голосование по вопросу внесения изменений в конституцию должно было пройти 22 апреля, однако было перенесено в связи с пандемией коронавируса. 1 июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок поддержал предложение провести голосование 1 июля, впоследствии подписав соответствующий указ.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель». Голосование по почте использоваться не будет.

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