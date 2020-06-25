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12:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Байден станет официальным кандидатом от демократов почти виртуально

Представители Демократической партии США заявили в среду, 24 июня, что демократы проведут в Милуоки (штат Висконсин) почти полностью виртуальный общенациональный съезд партии по выдвижению кандидатур на пост президента с использованием прямых трансляций и потоковых онлайн-сервисов. Об этом пишет The Guardian.

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Источник: AP 2020

Ожидается, что бывший вице-президент США Джо Байден лично примет участие в процедуре становления кандидатом в президенты страны от Демократической партии на съезде, который пройдет 17—20 августа, однако еще неизвестно, будет ли на мероприятии присутствовать значительная часть аудитории.

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В заявлении Демократического национального комитета говорится, что официальные дела, в том числе голосование по выдвижению кандидатуры Байдена и его еще не названного напарника, будут проводиться виртуально, а делегатов попросили не ездить в Милуоки.

Демократы были вынуждены принять подобные решения из-за пандемии коронавируса в стране. Байдену и партии пришлось отказаться от обычных атрибутов события, которое привлекает десятки тысяч людей в принимающий город, чтобы отметить начало общей избирательной кампании. Даже во время гражданской войны в США и Второй мировой войны две основные партии страны не отказались от конвенций в формате личного присутствия с многолюдными аренами.

Руководитель кампании Байдена Джен О’Мэлли Диллон заявила, что радикально видоизмененная конвенция не будет препятствием: «Вице-президент Байден намерен с гордостью принять кандидатуру своей партии в Милуоки и сделать следующий шаг к тому, чтобы сделать Дональда Трампа президентом на один срок».

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