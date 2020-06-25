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16:41 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Путин: Принципиально важно, чтобы люди высказали мнение по поправкам в Конституцию

Результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, нельзя никого принуждать, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Общественной палаты нового состава.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что принципиально важно, чтобы люди сами высказали мнение по поправкам в Конституцию. Глава государства заявил, что следует вести четкий мониторинг свободного волеизъявления, передает РИА «Новости».

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«Вы знаете, я уже многократно говорил об этом, в целом изменения, которые намечены в Основной закон, в Конституцию, не требуют и не требовали по действующему закону общероссийского голосования, но я посчитал, что это чрезвычайно важно, чтобы люди высказали свое прямое отношение к тем поправкам, которые предлагаются. Только они сами, только наши граждане вправе решать, каким быть нашему Основному закону», — сказал Путин.

«Поэтому во взаимодействии с избирательными комиссиями, с вашими коллегами в регионах необходимо вести активный, плотный мониторинг хода голосования с точки зрения четкого, неукоснительного соблюдения всех процедур и правил, включая и вопросы санитарной безопасности на участках, а главное, конечно же, организации гарантий свободного волеизъявления по важнейшему, принципиальному вопросу для настоящего и будущего нашей страны и каждого ее гражданина», — добавил президент.

Первые участки для голосования по Конституции открылись в четверг на Камчатке и Чукотке. К 4.00 мск голосование по поправкам началось во всех регионах Дальнего Востока. В 6.00 мск первые участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Поволжье. В 8.00 участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве. В 10.00 мск началось электронное голосование по поправкам в Конституцию.

Напомним, 1 июня президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня — с 8.00 до 16.00. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно — в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем.

Глава государства отмечал, что конституционные новации, в случае их принятия, зададут более высокие требования к содержанию социальной и экономической политики, помогут решить вопросы повышения качества жизни.

Путин потребовал не принуждать никого к голосованию по Конституции
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15:15 (мск)© Ньюстюб
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