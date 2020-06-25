В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о планах главы государства по новому обращению и его дате. Источники «Интерфакса» ранее говорили, что среди возможных дат обращения рассматривается также 30 июня.
В обращении Путин может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок, дать свою интерпретацию им, говорит один из близких к администрации президента источников.
Поправки в Основной закон вносятся не каждый год, и долг главы государства — сказать о них перед плебисцитом, это важный формат коммуникаций с гражданами, добавляет другой собеседник РБК. Ожидается также, что Путин призовет принять участие в голосовании тех, кто еще не сделал это, говорят три близких к Кремлю источника.
Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и продлится неделю — до 1 июля. В первый же день участие в плебисците принял зампредседателя Совбеза, глава «Единой России» Дмитрий Медведев, который приехал на избирательный участок. Также проголосовал, но посредством электронного голосования, Песков. Он сделал это в машине по дороге на работу.
С предыдущим обращением Владимир Путин выступил 23 июня. Президент сообщил о целом ряде новых инициатив, таких как повышение до 15% НДФЛ для граждан с зарплатами свыше 5 млн руб. в год, расширение льготных ипотечных программ, введение льготного налогового режима для ИТ-отрасли, а также о повторении разовых выплат в размере 10 тыс. руб. для семей с детьми до 16 лет. О голосовании по Конституции президент также упомянул, но вскользь.
На встрече с новым составом Общественной палаты 25 июня глава государства также коснулся темы голосования. Его результаты должны быть абсолютно достоверны и легитимны, заявил он. «Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России», — сказал Путин.
Обратиться к россиянам президент может также и после голосования, чтобы поблагодарить граждан за то, что они приняли участие в нем, ранее рассказывали источники РБК.