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22:33 (мск), источник: Daily Storm

Россия смягчила правила въезда для иностранных специалистов

В правительстве отметили, что об этом попросили представители бизнеса и руководство дипмиссий.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:09 MSK, 25.06
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Источник: Reuters

Правительство России разрешило высококвалифицированным иностранным специалистам однократный въезд в страну при условии, что у них имеется допуск на работу в РФ. Власти пошли на это после просьбы со стороны предпринимателей и руководителей дипмиссий. Отмечается, что въезд будет разрешен тем иностранцам, которые будут включены в специальный список ФСБ и МВД. В документе также будет указан пункт пропуска, через который специалист едет в Россию.

«Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка. Такой перечень в ФСБ и МВД России должны направить федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг иностранного специалиста», — сообщается на сайте правительства.

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При себе у иностранца, помимо паспорта, должен быть действующий трудовой договор (или договор на оказание услуг).

Россия ввела запрет на въезд иностранцев в марте. Однако после этого машиностроительные компании, производители продуктов питания и другие предприятия столкнулись с нехваткой специалистов высокого уровня. В апреле правительство разрешило въезжать в страну иностранным инженерам, но крупные бизнесмены сообщили, что оформить для зарубежных специалистов визы и разрешения на работу очень сложно.

29 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне, у которых есть иностранное гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, подтверждающий право на проживание в другом государстве, имеют право покинуть Россию. Однако сделать это можно будет лишь раз. Ранее россияне со вторым гражданством не могли покинуть страну, это разрешалось только иностранцам.

Генри Достоевский

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