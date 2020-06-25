22:33 (мск), источник: Daily Storm
Россия смягчила правила въезда для иностранных специалистов
В правительстве отметили, что об этом попросили представители бизнеса и руководство дипмиссий.
Правительство России разрешило высококвалифицированным иностранным специалистам однократный въезд в страну при условии, что у них имеется допуск на работу в РФ. Власти пошли на это после просьбы со стороны предпринимателей и руководителей дипмиссий. Отмечается, что въезд будет разрешен тем иностранцам, которые будут включены в специальный список ФСБ и МВД. В документе также будет указан пункт пропуска, через который специалист едет в Россию.
«Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка. Такой перечень в ФСБ и МВД России должны направить федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг иностранного специалиста», — сообщается на сайте правительства.
При себе у иностранца, помимо паспорта, должен быть действующий трудовой договор (или договор на оказание услуг).
Россия ввела запрет на въезд иностранцев в марте. Однако после этого машиностроительные компании, производители продуктов питания и другие предприятия столкнулись с нехваткой специалистов высокого уровня. В апреле правительство разрешило въезжать в страну иностранным инженерам, но крупные бизнесмены сообщили, что оформить для зарубежных специалистов визы и разрешения на работу очень сложно.
29 апреля
Генри Достоевский