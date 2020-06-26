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01:18 (мск), источник: Газета.Ру

Почему Трамп игнорирует ухудшение ситуации с коронавирусом в США

В США обостряется ситуация с коронавирусом: суточные показатели выявленных случаев приближаются к пиковым значениям апреля. Экспертное сообщество указывает, что вирус вышел из-под контроля и страна приближается к своему «худшему кошмару». При этом национальная стратегия по борьбе с эпидемией у Белого дома отсутствует. Более того, Дональд Трамп вовсе проявляет безразличие к новому всплеску заражений, стараясь отвлечь внимание американцев в преддверии выборов.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:33 MSK, 26.06
Инфицировано613 994+7 113
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
12.0625.06
Скончалось8 605+92
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
12.0625.06
Выздоровело375 164+6 342
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
12.0625.06
Инфицировано9 523 858+180 410
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
12.0625.06
Скончалось484 880+5 062
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
12.0625.06
Выздоровело4 799 790+107 535
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
12.0625.06
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Источник: AP 2020

США сталкивается с новым всплеском заболеваемости коронавирусом: за сутки в стране выявлено более 34,7 тыс. случаев, что немногим уступает пиковым значениям апреля. Рекордные случаи заражения зафиксированы как минимум в пяти штатах, а общий рост заболеваемости затронул 20 штатов.

Местные власти уже начали принимать повышенные меры безопасности для борьбы со вспышкой коронавируса. В частности, в Неваде начал работать обязательный масочный режим, а в Аризоне, Северной и Южной Каролине, Техасе и Флориде закрываются магазины Apple из-за роста числа зараженных.

При этом США продолжают удерживать лидерство по количеству зараженных и погибших по всему миру.

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Общее количество зафиксированных случаев коронавируса в стране превысило отметку в 2,3 млн человек, умерли от заболевания более 121 тыс. человек.

Безразличие Трампа

Несмотря на то, что пандемия коронавируса набирает обороты в США, американский лидер Дональд Трамп, кажется, совсем не замечает угрозы для жизней граждан. В последнее время риторика президента была сосредоточена вокруг «чудесного исчезновения» вируса с территории США, в том числе из-за теплой погоды, хотя экспертное сообщество не раз опровергало подобную перспективу.

Как пишет обозреватель CNN Стивен Коллинсон, пока Трамп ничего не делает для формирования национальной стратегии по борьбе с новой вспышкой вируса, в США наблюдается «замедленное крушение системы здравоохранения». Президент же фактически пытается убедить американцев в том, что опасность миновала.

Вместо того, чтобы учиться на своих ошибках, отмечает журналист, Белый дом проявляет стойкое безразличие к росту числа зараженных, тем самым лишь усугубляя ситуацию.

Риторика главы государства отчасти напоминает его действия в начале пандемии, когда он отказывался признавать опасность вируса для США и умышленно пытался выставить ситуацию в более позитивном свете.

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В целом Трамп так и не изменил свою политику, сосредоточенную на отвлечении внимания граждан США от трагических последствий пандемии для страны. Еще весной ответом на критику действий Белого дома по борьбе с эпидемией стало обвинение Китая в запуске вируса без всяких доказательств.

К этой кампании можно также привязать критику Всемирной организации здравоохранения за медленную реакцию и якобы потакание нуждам Пекина, которая в итоге привела к выходу США из организации и отказом от ее финансирования. При этом Трамп продолжает отказываться от ношения маски, избегает мер социального дистанцирования и не собирается возобновлять брифинги по коронавирусу для журналистов.

Таким образом Белый дом формирует необычную тенденцию, избегая открытого диалога о десятках тысяч погибших американцев, сосредотачиваясь на внешнеполитических задачах без оглядки на национальный кризис, который продолжает набирать обороты.

США обвиняют Китай в распространении коронавируса

Выборный интерес

Действия Трампа формально можно объяснить постепенным приближением страны к новым президентским выборам. Глава государства пытается успокоить избирателей и обеспечить свое переизбрание. Ключевой мерой общей стратегии по борьбе с вирусом может стать возобновление ограничительных мер, снятия которых Белый дом добивался долгие месяцы.

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Это обстоятельство станет новым ударом для экономики США, за первый квартал 2020 года уже сократившейся на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, по прогнозам, ВВП США в этом году снизится на 6,5%, а госдолг обновит рекорд — свыше $26 трлн. Закрыв страну снова, Трамп лишь ухудшит и так не слишком радужную ситуацию.

Однако отсутствие национальной стратегии по борьбе с угрозой играет также и против Белого дома. Как говорила профессор в Школе общественного здравоохранения Милкена при Университете Джорджа Вашингтона Леана Вэнь, США открылись слишком рано, страна постепенно возвращается к условиям марта, когда эпидемия в США только начиналась.

«Единственное отличие заключается в том, что на этот раз я не думаю, что есть политическая воля и государственная поддержка. Вирус уже вышел из-под контроля», — подчеркивала врач.

Текущая политика Трампа в отношении коронавируса пока не улучшает его рейтинг. Согласно июньскому опросу The New York Times и Siena College, президент США сильно уступает своему конкуренту от демократов бывшему вице-президенту Джо Байдену на уровне штатов.

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К примеру, в Аризоне Трамп набирает 41% поддержки, когда Байден получает 48%. Похожая ситуация в Пенсильвании — 40% за президента против 50% за демократа, в Мичигане разброс еще больше — Трампа поддерживают только 36% избирателей, а за Байдена готовы голосовать 47%.

Экспертное сопротивление

К слову, реакция президента США на ситуацию с коронавирусом также интересна тем, как в Белом доме уживается несколько разных точек зрения насчет пандемии. Если Трамп пытается создать видимость стабильной ситуации, эксперты из его собственной администрации эту стратегию не поддерживают и в ряде моментов полностью противоречат главе государства.

В частности, главный инфекционист США Энтони Фаучи открыто призывает федеральное правительство вместе с местными властями начать накопление запасов медоборудования и лекарств из-за резкого роста новых случаев заражения.

Нам нужно наращивать запасы даже в тех районах, в которых происходит снижение числа случаев заражения и госпитализации. Некоторое время назад данный показатель в США шел на спад. Теперь он идет не на спад, а на подъем.
Энтони Фаучи
главный инфекционист США
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История его противостояния с Трампом в целом заслуживает отдельного упоминания. На протяжении всей эпидемии Фаучи отчасти перечит президенту. Если 17 июня президент США говорил о «крошечных цифрах» заражения в стране, то через день инфекционист, напротив, утверждал, что страна до сих пор не справилась с эпидемией.

Тем не менее выводы экспертов, вероятно, не слишком сильно волнуют Трампа, в чем не раз обвиняли американского лидера его оппоненты из Демократической партии.

Новый всплеск заболевших в США создает опасную тенденцию, которая усугубляется демонстрациями против расизма по всей стране. С точки зрения Фаучи, страна планомерно приближается к «худшему кошмару». И в целом этот сценарий нельзя исключать в случае продолжения безразличной политики администрации Трампа.

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