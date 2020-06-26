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04:21 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Наше дело поправое

Граждане начали голосовать по изменениям в Конституцию.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Четверг стал первым днем общероссийского голосования по конституционным поправкам: в восемь утра для предварительного голосования открылись участки, спустя два часа началось электронное голосование в Москве и Нижегородской области. Явка на электронном голосовании к концу дня достигла 45%. Явка на традиционные участки, которую ЦИК обещал фиксировать ежедневно, пока неизвестна, но ажиотажа на участках определенно не наблюдалось.

День прошел относительно спокойно, заявила глава ЦИКа Элла Памфилова.
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Наблюдатели по стране выявили около 50 нарушений. Самые громкие из них оказались связаны как раз с электронным голосованием: в столице как минимум два участника смогли получить бумажные бюллетени в своих УИК, будучи при этом зарегистрированы для голосования онлайн. Разбором ситуации занялась столичная полиция, а Мосгоризбирком во избежание ее повторения решил вручную сверить электронный реестр и списки избирателей на участках.

Первый день голосования по конституционным поправкам, которое продлится теперь до конца дня 1 июля, показал прежде всего, что сами организаторы, не говоря об участниках, не всегда до конца разбираются в деталях этого процесса. Часть россиян, например, не без удивления обнаружила, что к онлайн-голосованию в десять утра четверга приступить смогли только те, кто зарегистрирован в Москве и Нижегородской области, при условии, что ЦИК одобрил поданную до 21 июня заявку после сверки с полицейской базой данных. На участках же для голосования не все и не сразу поняли, что граждане, передумавшие голосовать онлайн, смогут сделать это только после закрытия электронного голосования, то есть исключительно 1 июля.

Впрочем, явка на электронное голосование к 21:00 четверга превзошла многие ожидания: проголосовало почти 45% зарегистрировавшихся, около 530 тыс. человек.

Утром на сайте для голосования произошел кратковременный сбой, который объяснили пиковой нагрузкой.

Как ранее сообщал «Ъ», для электронного голосования зарегистрированы около 15% избирателей Москвы и около 5% избирателей Нижегородской области. Онлайн-голосование продлится до 20:00 30 июня, перерывов в нем не будет.

Началось оно с двух эксцессов в Москве: зарегистрированные на дистанционное голосование избиратели смогли получить традиционные бумажные бюллетени в участковых комиссиях. Речь идет, в частности, о члене движения в защиту прав избирателей «Голос» Василии Вайсенберге и журналисте «Дождя» Павле Лобкове. Первый, проголосовав традиционным способом, электронно голосовать не стал и пояснил, что не имел цели нарушать закон. Лобков проголосовал и на УИК, и дистанционно. Позднее его бюллетень на избирательном участке аннулировали, сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

В Мосгоризбиркоме и ЦИКе действия Василия Вайнсберга и Павла Лобкова расценили как провокацию для дискредитации работы избирательных комиссий.

Реут напомнил, что двойное голосование влечет за собой административное наказание по ст. 5.22 КоАП в виде штрафа до 30 тыс. руб. Столичная полиция уже начала административное расследование, 12 бюллетеней на обоих участках признаны недействительными, а председатели комиссий отстранены от работы.

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Глава штаба по наблюдению за голосованием в Москве Илья Массух заявил, что эпизоды двойного голосования могут быть связаны с «неправильно сформулированной инструкцией от ЦИКа» и «неправильным пониманием ситуации» членами участковой комиссии: УИК во всех случаях должна знать, кто из избирателей зарегистрирован для онлайн-голосования и не может «передумать» до 1 июля.

Заместитель главы ЦИКа Николай Булаев отметил, что «списки на исключение во все территориальные комиссии отправлены своевременно». «Мы разберемся, почему на этом участке не произошло своевременное исключение Лобкова, — сообщил он.— Что касается публикации Лобкова (Павел Лобков сообщил о своем двойном голосовании в сюжете “Дождя”.— “Ъ”), она очень правильная и актуальная, по ней сейчас будут приняты меры во всех остальных комиссиях, будет наведен соответствующий порядок, если его не было».

Что касается Лобкова, то тут решение понятное для всех: это административное правонарушение, административный протокол и соответствующие штрафные санкции.
Николай Булаев
заместитель главы ЦИКа

Впрочем, за журналиста «Дождя» вступился главред «Эха Москвы», зампред Общественной палаты Москвы и куратор электронного голосования Алексей Венедиктов: он пообещал возместить Лобкову сумму штрафа, если он будет выписан. Других жалоб в штаб по наблюдению за электронным голосованием не поступало, но Мосгоризбирком принял решение вручную сверить данные реестра голосующих онлайн с книгами избирателей на УИК.

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По традиционному голосованию на участках в московский штаб серьезных жалоб не поступало, сообщил «Ъ» Илья Массух.

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Впрочем, в середине дня координатор штаба Алексея Навального Леонид Волков написал в Telegram-канале, что «по крайней мере шесть избирательных комиссий Москвы — УИК № 34, 312, 476, 854, 1751, 1580 — приняли на заседаниях решения об отказе работать на общероссийском голосовании в связи с эпидемиологической ситуацией» и не вышли на работу. К тексту он прикрепил фотографии протоколов заседаний трех УИК с подписями председателей и секретарей. Позже Волков сообщил, что на названные участки вывели «резервистов», которые не являются членами УИК и поэтому не имеют права работать с избирателями. В Мосгоризбиркоме опубликованные Навальным документы назвали «липой». «Таких документов в природе не существовало, все комиссии работают в установленном порядке, все комиссии Москвы в 8:00 открыли участки, в том числе эти шесть комиссий», — заявил «Ъ» Дмитрий Реут.

В целом по России первый день голосования прошел относительно спокойно. По словам главы ЦИКа Эллы Памфиловой, в списки участников голосования включено более 108,5 млн избирателей.

Голосовать можно на участках, на дому, причем без уважительной причины, а также на придомовых территориях. Последний вид голосования в Москве не используется, но в регионах придомовые участки открылись, и на них, по словам Памфиловой, есть жалобы.

«В сети распространяют, что голосовать на лавочках и багажниках машин незаконно. Простите меня, не голосует никто у нас на лавочках и багажниках машин, никто не голосует в палатках. Только навесы легкие на воздухе», — сказала глава ЦИКа. В социальных сетях в четверг публиковались фото и видео придомового голосования, проходившего в условиях, близких к тем, которые Элла Памфилова описала как недопустимые.

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Статистики о предпочтительных способах голосования пока нет, как нет и данных о явке на участки в первый день предварительного голосования, о ней ЦИК намерен сообщить в пятницу. Корреспонденты «Ъ», работавшие на участках в Москве и ряде регионов, не наблюдали ажиотажа, зато фиксировали, что члены комиссий, наблюдатели и участники голосования далеко не всегда соблюдают масочный режим, а санитарные рекомендации, в том числе в части дистанции, исполняются отнюдь не во всех случаях и не в полном объеме. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, впрочем, заявила в четверг об обратном. Напомним, решение проводить голосование в течение недели было принято во избежание скопления людей на участках в условиях пандемии коронавируса — число зарегистрированных случаев заболевания в России все еще ежедневно увеличивается на 7−8 тыс.

Волонтеры ситуационного центра Общественной палаты РФ, курирующей наблюдение за голосованием, связались в четверг с более чем 1,5 тыс. наблюдателей и получили более 50 сообщений о нарушениях, в том числе от граждан, обратившихся на горячую линию.

Все сообщения сейчас проверяются. Всего по России работают более 450 тыс. наблюдателей.

«В принципе все прошло лучше, чем мы предполагали, — заявила Памфилова в конце первого дня предварительного голосования.— Мы думали, что сразу будет больше неувязок. Есть, конечно, определенные сбои, мы их сразу поправляем, но это естественные процессы».

Елена Рожкова, Ангелина Галанина, Кира Дюрягина

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