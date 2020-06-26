04:21 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Наше дело поправое
Граждане начали голосовать по изменениям в Конституцию.
Четверг стал первым днем общероссийского голосования по конституционным поправкам: в восемь утра для предварительного голосования открылись участки, спустя два часа началось электронное голосование в Москве и Нижегородской области. Явка на электронном голосовании к концу дня достигла 45%. Явка на традиционные участки, которую ЦИК обещал фиксировать ежедневно, пока неизвестна, но ажиотажа на участках определенно не наблюдалось.
Наблюдатели по стране выявили около 50 нарушений. Самые громкие из них оказались связаны как раз с электронным голосованием: в столице как минимум два участника смогли получить бумажные бюллетени в своих УИК, будучи при этом зарегистрированы для голосования онлайн. Разбором ситуации занялась столичная полиция, а Мосгоризбирком во избежание ее повторения решил вручную сверить электронный реестр и списки избирателей на участках.
Первый день голосования по конституционным поправкам, которое продлится теперь до конца дня 1 июля, показал прежде всего, что сами организаторы, не говоря об участниках, не всегда до конца разбираются в деталях этого процесса. Часть россиян, например, не без удивления обнаружила, что к
Утром на сайте для голосования произошел кратковременный сбой, который объяснили пиковой нагрузкой.
Как ранее сообщал «Ъ», для электронного голосования зарегистрированы около 15% избирателей Москвы и около 5% избирателей Нижегородской области.
Началось оно с двух эксцессов в Москве: зарегистрированные на дистанционное голосование избиратели смогли получить традиционные бумажные бюллетени в участковых комиссиях. Речь идет, в частности, о члене движения в защиту прав избирателей «Голос» Василии Вайсенберге и журналисте «Дождя» Павле Лобкове. Первый, проголосовав традиционным способом, электронно голосовать не стал и пояснил, что не имел цели нарушать закон. Лобков проголосовал и на УИК, и дистанционно. Позднее его бюллетень на избирательном участке аннулировали, сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Реут напомнил, что двойное голосование влечет за собой административное наказание по ст. 5.22 КоАП в виде штрафа до 30 тыс. руб. Столичная полиция уже начала административное расследование, 12 бюллетеней на обоих участках признаны недействительными, а председатели комиссий отстранены от работы.
Глава штаба по наблюдению за голосованием в Москве Илья Массух заявил, что эпизоды двойного голосования могут быть связаны с «неправильно сформулированной инструкцией от ЦИКа» и «неправильным пониманием ситуации» членами участковой комиссии: УИК во всех случаях должна знать, кто из избирателей зарегистрирован для
Заместитель главы ЦИКа Николай Булаев отметил, что «списки на исключение во все территориальные комиссии отправлены своевременно». «Мы разберемся, почему на этом участке не произошло своевременное исключение Лобкова, — сообщил он.— Что касается публикации Лобкова (Павел Лобков сообщил о своем двойном голосовании в сюжете “Дождя”.— “Ъ”), она очень правильная и актуальная, по ней сейчас будут приняты меры во всех остальных комиссиях, будет наведен соответствующий порядок, если его не было».
Что касается Лобкова, то тут решение понятное для всех: это административное правонарушение, административный протокол и соответствующие штрафные санкции.
Впрочем, за журналиста «Дождя» вступился главред «Эха Москвы», зампред Общественной палаты Москвы и куратор электронного голосования Алексей Венедиктов: он пообещал возместить Лобкову сумму штрафа, если он будет выписан. Других жалоб в штаб по наблюдению за электронным голосованием не поступало, но Мосгоризбирком принял решение вручную сверить данные реестра голосующих онлайн с книгами избирателей на УИК.
По традиционному голосованию на участках в московский штаб серьезных жалоб не поступало, сообщил «Ъ» Илья Массух.
Впрочем, в середине дня координатор штаба Алексея Навального Леонид Волков написал в
В целом по России первый день голосования прошел относительно спокойно. По словам главы ЦИКа Эллы Памфиловой, в списки участников голосования включено более 108,5 млн избирателей.
«В сети распространяют, что голосовать на лавочках и багажниках машин незаконно. Простите меня, не голосует никто у нас на лавочках и багажниках машин, никто не голосует в палатках. Только навесы легкие на воздухе», — сказала глава ЦИКа. В социальных сетях в четверг публиковались фото и видео придомового голосования, проходившего в условиях, близких к тем, которые Элла Памфилова описала как недопустимые.
Статистики о предпочтительных способах голосования пока нет, как нет и данных о явке на участки в первый день предварительного голосования, о ней ЦИК намерен сообщить в пятницу. Корреспонденты «Ъ», работавшие на участках в Москве и ряде регионов, не наблюдали ажиотажа, зато фиксировали, что члены комиссий, наблюдатели и участники голосования далеко не всегда соблюдают масочный режим, а санитарные рекомендации, в том числе в части дистанции, исполняются отнюдь не во всех случаях и не в полном объеме. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, впрочем, заявила в четверг об обратном. Напомним, решение проводить голосование в течение недели было принято во избежание скопления людей на участках в условиях пандемии коронавируса — число зарегистрированных случаев заболевания в России все еще ежедневно увеличивается на 7−8 тыс.
Волонтеры ситуационного центра Общественной палаты РФ, курирующей наблюдение за голосованием, связались в четверг с более чем 1,5 тыс. наблюдателей и получили более 50 сообщений о нарушениях, в том числе от граждан, обратившихся на горячую линию.
«В принципе все прошло лучше, чем мы предполагали, — заявила Памфилова в конце первого дня предварительного голосования.— Мы думали, что сразу будет больше неувязок. Есть, конечно, определенные сбои, мы их сразу поправляем, но это естественные процессы».
Елена Рожкова, Ангелина Галанина, Кира Дюрягина