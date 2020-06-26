07:44 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Российское оружие спешит в Индию
Дели готовится к противостоянию с Китаем и Пакистаном.
Россия ускорит выполнение ключевого оборонного контракта с Индией, предусматривающего поставку Дели пяти зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, а также активизирует переговоры по поставке Индии 33 истребителей МиГ-29 и Су-30МКИ. Договоренность форсировать
Завершившийся в четверг трехдневный визит в Москву министра обороны Индии Раджнатха Сингха, его первого заместителя Аджая Кумара и других высокопоставленных военных стал первой зарубежной поездкой индийской официальной делегации после начала пандемии коронавируса.
Хотя главной целью визита было объявлено участие в торжествах по случаю 75-летия Победы, Раджнатх Сингх провел в Москве серию встреч и переговоров, в которых принимали участие
Обсуждение было очень продуктивным. Меня заверили, что текущие контракты будут не просто выполняться, но во многих случаях выполняться в более сжатые сроки. Все наши предложения получили положительный отклик с российской стороны.
Контракт на поставку Индии 21 истребителя МиГ-29 и 12 истребителей Су-30МКИ еще не подписан, однако индийская сторона выразила желание заключить его еще в октябре прошлого года (общая сумма сделки, предположительно, может составить $650 млн). В свою очередь, контракт на поставку Индии пяти ЗРС С-400 на сумму $5 млрд был подписан в октябре 2018 года.
При этом в Дели сразу дали понять, что не откажутся от приобретения российских систем ПВО, несмотря на давление со стороны Вашингтона, грозившего ввести карательные меры против Индии в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA).
В прошлом году Индия перевела России первый транш в размере около $800 млн в счет контракта по С-400, и в марте этого года Дмитрий Шугаев в интервью «Интерфаксу» заявил, что Дели получит первую систему С-400 в 2021 году.
При этом выполнение контракта в целом будет завершено в 2024 году (предполагается, что российская сторона будет поставлять Индии по одному комплексу С-400 в год). «Если этот сценарий будет реализован, то мы увидим первую установку С-400 на военном параде по случаю Дня Республики Индия, который пройдет на главном проспекте индийской столицы Раджпатх 26 января будущего года. Эта система станет нашей серебряной пулей против врагов», — сообщил «Ъ» индийский военный источник.
В связи с происшедшим накануне визита индийской делегации в Москву резким обострением ситуации на линии контроля с Китаем в Ладакхе ряд российских и зарубежных СМИ счел стремление индийской стороны ускорить выполнение оружейных контрактов ответной реакцией на инцидент 16 июня. Однако индийские источники «Ъ» указывают на то, что инициатива Дели имеет под собой долгосрочные стратегические расчеты, связанные с необходимостью сохранения меняющегося баланса сил сразу на двух границах — с Китаем и Пакистаном.
«После того как Пакистан приобрел американские истребители F-16 Block 52, а Китай усилил свои ВВС истребителем пятого поколения J-20 собственной разработки, ВВС Индии оказались в сложной ситуации. В случае боевых действий может сложиться ситуация, когда Индия будет вынуждена использовать свои истребители одновременно как в оборонительных, так и в наступательных целях. А это весьма непросто», — говорит индийский собеседник «Ъ». И добавляет: «Дисбаланс будет устранен после того, как ЗРС С-400 возьмут на себя основную роль по защите воздушного пространства Индии, позволяя заглядывать вглубь пакистанской территории и отслеживать самолеты противника, как только они окажутся в воздухе, а также следить за китайскими истребителями, взлетающими с аэродромов вдоль Тибетского плато».
Таким образом, С-400 освободят наши многоцелевые истребители для выполнения таких задач, как нанесение ударов по наземным целям, избавив их от необходимости вести воздушные бои с истребителями противников.
По данным собеседников «Ъ» в Дели, три из российских систем С-400 после их получения Индией будут размещены на границе с Пакистаном и две — на линии контроля с Китаем (по одной системе на западном и восточном участках). При этом С-400 станут ключевым элементом системы ПВО Индии, состоящей из трех частей и также включающей в себя зенитные ракетные комплексы Akash индийского производства.
Китайская сторона информацию о планируемом ускорении выполнения российских оборонных контрактов с Индией официально никак не комментирует. Однако накануне переговоров индийской делегации в Москве в русскоязычном аккаунте газеты «Жэньминь жибао» (официальное печатное издание Центрального комитета Компартии Китая) в сообществе «Общество востоковедов России» появился комментарий под заголовком «Индия проведет испытание
Китайская газета также ссылается на публикацию «Ъ» от 23 июня, в которой говорится о предпринимаемых Индией и Китаем шагах по деэскалации на линии контроля в Ладакхе.
«Очевидно, что Пекин пытается повлиять на решение Москвы о продаже Индии оружия. И раньше в частных разговорах китайские дипломаты и эксперты выражали российским коллегам недовольство
Можно предположить, что китайские дипломаты также создают некую «кредитную историю» и, если в отдаленном будущем Пекин захочет попытаться давить на Москву и всерьез добиваться сворачивания российского ВТС с Дели и Ханоем, в ход пойдет тот аргумент, что это пожелание к стратегическим партнерам у КНР возникло не вчера.
По словам Габуева, «пост русскоязычной
«Неизвестно, является ли этот шаг выполнением инструкции из Пекина или инициативой самих местных сотрудников, реализующих установку руководства КНР быть более активными и креативными в отстаивании интересов Китая на международной арене», — добавляет эксперт.
«Российское руководство вряд ли пойдет на поводу у китайских товарищей. Хотя отношения с Китаем — краеугольный камень российской внешней политики, превращаться в младшего партнера Китая и жертвовать отношениями с другими игроками Москва явно не хочет. Именно поэтому отношения с такими странами, как Индия или Вьетнам, важны и
Сергей Строкань