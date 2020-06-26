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13:00 (мск), источник: Ведомости

Кремль подтвердил возможность нового обращения Путина к нации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о новом обращении президента Владимира Путина к россиянам 29 июня. «В понедельник не выступит», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов. При этом Песков не исключил, что президент обратится к нации накануне дня голосования по поправкам в Конституцию.

Источник: AP 2020

«Но вы знаете, что перед важными голосованиями действительно президент обращается к россиянам, поэтому мы не исключаем, что также перед днём голосования будет обращение. Это мы можем подтвердить», — отметил Песков. Дату обращения представитель Кремля не назвал, предложив журналистам вычислить её «методом исключения, методом дедукции».

Предстоящее обращение президента будет четвертым с конца марта. Ранее Путин несколько раз выступал с телеобращениями, посвященными борьбе с распространением коронавируса в России. В своих обращениях он вводил, продлевал и завершал период нерабочих дней, а также объявлял меры поддержки населению и бизнесу.

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