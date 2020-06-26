Кремль подтвердил возможность нового обращения Путина к нации

13:00 (мск), источник: Ведомости
«Но вы знаете, что перед важными голосованиями действительно президент обращается к россиянам, поэтому мы не исключаем, что также перед днём голосования будет обращение. Это мы можем подтвердить», — отметил Песков. Дату обращения представитель Кремля не назвал, предложив журналистам вычислить её «методом исключения, методом дедукции».
Предстоящее обращение президента будет четвертым с конца марта. Ранее Путин несколько раз выступал с телеобращениями, посвященными борьбе с распространением коронавируса в России. В своих обращениях он вводил, продлевал и завершал период нерабочих дней, а также объявлял меры поддержки населению и бизнесу.