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19:59 (мск), источник: РИА Новости

Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.

Источник: РИА Новости

«Я обязательно ознакомлюсь с этим мнением Института русского языка. Я, честно говоря, первый раз об этом услышал, но, безусловно, это важно. В любом случае не думаю также, что это имеет отношение к легитимности голосования и, главное, к чистоте голосования. С точки зрения филологической чистоты, конечно, есть смыл более подробно ознакомиться с мнением этого Института», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, в курсе ли в Кремле того, что филологи говорят о несовпадении склонения в бюллетенях голосования по Конституции.

Журналист уточнил, что разногласия возникли в склонении слова «конституция».

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