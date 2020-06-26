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15:31 (мск), источник: Ведомости

Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию страны с предварительной передачей полномочий вниз, пишет «Белта».

Источник: AP 2020

По словам Лукашенко, ему уже представили несколько вариантов обновленной Конституции, но изменения оказались «недостаточно решительными».

Белорусский лидер убежден, что люди «просто боятся более решительных изменений в Основной закон». «Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз — до председателей райисполкомов, губернатора», — заявил Лукашенко во время общения с трудовым коллективом «Беларуськалия».

Новая Конституция будет готова через два года, сказал президент.

В апреле Лукашенко в ежегодном послании к народу и парламенту заявил, что считает возможным внесение изменений в Конституцию, писали «РИА Новости». Белоруссия, по его словам, уже прошла тот этап, когда ей была нужна сильная президентская власть. При этом президент указывал на необходимость «не властью делиться, а нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти».

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