Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию Белоруссии

По словам Лукашенко, ему уже представили несколько вариантов обновленной Конституции, но изменения оказались «недостаточно решительными».
Белорусский лидер убежден, что люди «просто боятся более решительных изменений в Основной закон». «Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз — до председателей райисполкомов, губернатора», — заявил Лукашенко во время общения с трудовым коллективом «Беларуськалия».
Новая Конституция будет готова через два года, сказал президент.
В апреле Лукашенко в ежегодном послании к народу и парламенту заявил, что считает возможным внесение изменений в Конституцию, писали «РИА Новости». Белоруссия, по его словам, уже прошла тот этап, когда ей была нужна сильная президентская власть. При этом президент указывал на необходимость «не властью делиться, а нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти».