Источник: Россия не вошла в список стран, с которыми с 1 июля ЕС откроет границы

«Послы ЕС достигли в пятницу политической договоренности по проекту списка из 18 стран для открытия границ. Этот процесс будет поэтапным и начнется с 1 июля. Россия и США в него не вошли в соответствии с эпидемиологическими критериями», — заявил собеседник агентства. Дипломат отметил, что в начале следующей недели этот список должен получить официальное одобрение Совета ЕС.
Ранее в пятницу источник ТАСС в Брюсселе сообщил, что Россия не войдет в число стран, для которых 1 июля откроются границы сообщества, поскольку необходимый спад распространения болезни там еще не произошел.
«Дело в том, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в России не позволяет нам включить ее в первый список стран, для граждан которых можно будет открыть границы 1 июля. И это нормально, потому что для России нужно больше времени, так как вирус начал активно распространяться там позже, чем в европейских государствах», — сказал собеседник агентства.
По его словам, перечень стран, который в настоящее время готовится Евросоюзом, будет затем расширяться.
Ранее Еврокомиссия призвала все страны ЕС открыть внутренние границы к 15 июня. Кроме того, она рекомендовала начать поэтапное открытие внешних границ с 1 июля. Согласно Шенгенскому соглашению, решения об открытии или закрытии границ принимают не институты Евросоюза, а правительства каждой страны ЕС самостоятельно. Однако в нынешних условиях Еврокомиссия требует от государств определения общего круга третьих стран, с которыми будут возобновлены нормальные контакты.
ЕК считает, что в противном случае, страны ЕС могут снова начать закрывать границы внутри Шенгена, если сочтут, что их соседи открыли границы с государствами, которые еще представляют эпидемиологическую угрозу.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 9,6 млн человек, более 488 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 620 794 случая заражения, выздоровели 384 152 человека, умер 8 781. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.