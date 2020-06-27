Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Женщина из села в Нижегородской области прожила четверть века взаперти Женщина не общалась с соседями, не работала, не выходила на прогулки
Фоторепортажи
25Полководцы победы: «При параде»
45Парад Победы в Москве
04:39 (мск), источник: ТАСС

Источник: Россия не вошла в список стран, с которыми с 1 июля ЕС откроет границы

БРЮССЕЛЬ. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал в пятницу проект краткого списка из 18 стран, с которыми сообщество начнет процесс открытия границ с 1 июля. Россия и США в этот список не вошли, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

Коронавирус COVID-19
04:43 (мск)Вирусологи назвали нужное для коллективного иммунитета количество вакцины
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:33 MSK, 27.06
Инфицировано620 794+6 800
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
13.0626.06
Скончалось8 781+176
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
13.0626.06
Выздоровело384 152+8 988
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
13.0626.06
Инфицировано9 776 963+190 194
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
13.0626.06
Скончалось493 609+4 785
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
13.0626.06
Выздоровело4 924 355+102 343
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
13.0626.06
Идёт загрузка
Источник: AP 2020

«Послы ЕС достигли в пятницу политической договоренности по проекту списка из 18 стран для открытия границ. Этот процесс будет поэтапным и начнется с 1 июля. Россия и США в него не вошли в соответствии с эпидемиологическими критериями», — заявил собеседник агентства. Дипломат отметил, что в начале следующей недели этот список должен получить официальное одобрение Совета ЕС.

В числе государств, с которыми ЕС готов открыть границы, страны Балкан, Канада, Китай, Южная Корея, Япония. Другой источник сообщил, что в отношении открытия границ с Китаем еще продолжаются консультации.

Ранее в пятницу источник ТАСС в Брюсселе сообщил, что Россия не войдет в число стран, для которых 1 июля откроются границы сообщества, поскольку необходимый спад распространения болезни там еще не произошел.

Читайте также
Пандемия коронавируса. Что нужно знать

«Дело в том, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в России не позволяет нам включить ее в первый список стран, для граждан которых можно будет открыть границы 1 июля. И это нормально, потому что для России нужно больше времени, так как вирус начал активно распространяться там позже, чем в европейских государствах», — сказал собеседник агентства.

По его словам, перечень стран, который в настоящее время готовится Евросоюзом, будет затем расширяться.

«Мы будем пересматривать этот список достаточно регулярно. И, конечно, как только станет понятно, что эпидемиологическая ситуация в России улучшилась, мы включим ее в перечень. Это в интересах всех сторон, поверьте», — добавил дипломат.

Ранее Еврокомиссия призвала все страны ЕС открыть внутренние границы к 15 июня. Кроме того, она рекомендовала начать поэтапное открытие внешних границ с 1 июля. Согласно Шенгенскому соглашению, решения об открытии или закрытии границ принимают не институты Евросоюза, а правительства каждой страны ЕС самостоятельно. Однако в нынешних условиях Еврокомиссия требует от государств определения общего круга третьих стран, с которыми будут возобновлены нормальные контакты.

ЕК считает, что в противном случае, страны ЕС могут снова начать закрывать границы внутри Шенгена, если сочтут, что их соседи открыли границы с государствами, которые еще представляют эпидемиологическую угрозу.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 9,6 млн человек, более 488 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 620 794 случая заражения, выздоровели 384 152 человека, умер 8 781. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В самом центре воронки находится запертый во льду трёхликий Люцифер
Почему давать милостыню не очень правильно
Суд приговорил Серебренникова к трем годам условно
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
США откроют экономику, несмотря на распространение COVID-19
Венгрия решила подключиться к «Турецкому потоку»
Показаны снимки лучших молодых фоторепортеров года
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Здоровье
Паучьи глазки и новорожденный лес: выбраны лучшие научные фото Телеканал «Наука» и WikiMedia подвели итоги фотоконкурса «Снимай науку!» и назвали имена лучших авторов, чьи снимки украсят научные статьи Википедии.
Hi-Tech
Как снимает самый дешевый iPhone Смартфон неплохо показывает себя на фоне многих устройств с несколькими датчиками
Горячие темы на Авто
Нипонял. 201
Эдак с утречка сегодня метнулся и проголосовал 181
усе дефки нас бросили(почти)... 178
Не густо.. 146
Кино
Опубликовано фото со съемок «Аватара 2» с сыном главных героев Ребенка Джейка и Нейтири сыграет 15-летний Бритен Далтон
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Отец и женщины. Взгляд со стороны нужен 154
Ненависть к быту 146
Когда вы на велосипеде-на вас смотрят прохожие? 136
Порассуждаем про отношения с бывшими, настоящими, будущими. 103
Леди
42-летняя Екатерина Климова изменилась до неузнаваемости (фото) Фанаты пришли в недоумение из-за внешнего вида актрисы
Дом
С 1 июля россияне будут устанавливать новые счетчики: главное
10 фактов о пятиэтажках, которые вы могли не знать
В Петербурге продают дом 1893 года за полмиллиарда рублей: фото
Как ремонтируют «Смоленскую»: фото изнутри
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь