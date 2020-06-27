Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ивуарийские акробаты выполняют потрясающие трюки Группа молодых людей, приехавших из Абиджана, продемонстрировала свои навыки акробатического танца
Фоторепортажи
8Московский зоопарк. Изоляция
7Оперный театр в Барселоне провел концерт для 2292 растений
01:36 (мск), источник: ТАСС

Кузнецова: Минтруд не поддержал предложение о выплате 10 тыс. рублей детям от 16 до 18 лет

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Министерство труда РФ не поддержало предложение об увеличении возраста получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет. Об этом ТАСС рассказали в пятницу в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Кузнецова сообщала о просьбах граждан расширить возрастной диапазон для выплаты единовременной помощи в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет, включив детей до 18 лет, в связи с чем она обратилась с соответствующей просьбой в правительство РФ.

«С новой силой к нам начали поступать обращения с просьбой увеличить возраст получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет. Мы обращались по этому поводу в правительство. Наше обращение было передано в курирующее ведомство — в министерство труда, которое, к сожалению, не поддержало наше предложение. Их аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, нас, конечно, устроить не могут. Тысячи запросов граждан по-прежнему без ответа», — приводятся слова Кузнецовой.

Она отметила, что в Совфеде и Госдуме идея о расширении выплат поддерживается, а некоторые главы регионов определили выплаты с 16 до 18 лет на местном уровне.

«Конечно, это решение нужно поддерживать и распространять», — подчеркнула Кузнецова.

Читайте также
«Эпидемия не закончилась». Главное из нового обращения Путина к россиянам

ТАСС пока не располагает комментарием Минтруда в ответ на отправленный запрос.

Выплаты для семей с детьми

Поддержать родителей с детьми распорядился президент России Владимир Путин. Весной он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в 10 тыс. рублей.

В обращении к гражданам 23 июня глава государства анонсировал вторую выплату пособий в размере 10 тыс. рублей. Такую финансовую помощь получат все семьи с детьми в возрасте до 16 лет. Мишустин на заседании правительства 25 июня сообщил, что на эти цели будет направлено более 270 млрд рублей.

Справка
Путин объявил о новых мерах поддержки россиянПрезидент России Владимир Путин сообщил о принятии нового пакета мер по поддержке российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса
 В самом центре воронки находится запертый во льду трёхликий Люцифер
Почему давать милостыню не очень правильно
Суд приговорил Серебренникова к трем годам условно
Коронавирус COVID-19: главные события 26 июня
Ученые назвали условие, при котором COVID погибает за 25 секунд
В России назвали условие для создания коллективного иммунитета
Опубликован перечень ограничений при въезде в другие государства
Показаны снимки лучших молодых фоторепортеров года
Россиян предупредили об аномальном похолодании
Gnezdo.ru
Правда, красивый? А вот кого он выбрал в жены
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Помните эту красивую пару? Гляньте на них сейчас
Hi-Tech
Как снимает самый дешевый iPhone Смартфон неплохо показывает себя на фоне многих устройств с несколькими датчиками
Авто
В России хотят запретить машины с ДВС Всего было представлено три сценария низкоуглеродного развития автомобильного транспорта. Один из них предполагает полный отказ от ДВС к 2030 году
Кино
Опубликовано фото со съемок «Аватара 2» с сыном главных героев Ребенка Джейка и Нейтири сыграет 15-летний Бритен Далтон
Новости партнеров
Как люди, называющие себя «либералами», отказывают России в свободе
Совбез: Запад попытается устроить переворот перед голосованием
Экс-ревизорро лично проверила все этапы голосования и увидела это
Сенсационная новость, подтверждающая необходимость поправки о границах
Gnezdo.ru
Помните эту красивую пару? Гляньте на них сейчас
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Как любимицы арабов ходят дома без хиджаба. Фото
Леди
Все самое стильное, полезное и недорогое: хиты продаж AliExpress Не пропусти уникальные скидки по секретному промокоду!
Новости партнеров
Почему пенсионеры и врачи проголосовали за Конституцию – видеоответ здесь
Конституция России дополнится статьей о статусе правопреемника СССР
Копеечные зарплаты после обновления Конституции уйдут в прошлое
Ефремов уже почти при смерти
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь