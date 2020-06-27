В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Таким образом, американская столица — Вашингтон — может получить расширенные права как отдельный штат.
Документ должен получить одобрение сената, а затем его направят на подпись президенту. Однако в сенате, в отличие от нижней палаты, большинство у Республиканской партии, которая уже высказывалась против предоставления Вашингтону статуса штата.
Пока американская столица имеет статус федерального округа Колумбия и не входит ни в один из 50 штатов. Это не позволяет жителям города избирать своих представителей в федеральный конгресс.
Ранее в июне президент США Дональд Трамп уже отмечал, что в любом случае наложит вето на законопроект.
По его словам, демократы хотят преобразования Вашингтона, так как пользуются большей популярностью в регионе. Это поможет им практически автоматически избираться в конгресс и сенат.