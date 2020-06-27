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08:58 (мск), источник: Известия

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата. За соответствующее решение высказались 232 конгрессмена, против — 180. Трансляция голосования велась на сайте палаты.

Источник: AP 2020

Таким образом, американская столица — Вашингтон — может получить расширенные права как отдельный штат.

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Документ должен получить одобрение сената, а затем его направят на подпись президенту. Однако в сенате, в отличие от нижней палаты, большинство у Республиканской партии, которая уже высказывалась против предоставления Вашингтону статуса штата.

Пока американская столица имеет статус федерального округа Колумбия и не входит ни в один из 50 штатов. Это не позволяет жителям города избирать своих представителей в федеральный конгресс.

Ранее в июне президент США Дональд Трамп уже отмечал, что в любом случае наложит вето на законопроект.

По его словам, демократы хотят преобразования Вашингтона, так как пользуются большей популярностью в регионе. Это поможет им практически автоматически избираться в конгресс и сенат.

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