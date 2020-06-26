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26 июня, источник: ТАСС

Ростуризм опубликовал перечень ограничений при въезде в иностранные государства

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Ростуризм опубликовал список ограничений, которые действуют в настоящее время при въезде в иностранные государства. Перечень размещен на сайте ведомства. В общей сложности список включает в себя данные по 121 стране мира.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:33 MSK, 26.06
Инфицировано620 794+6 800
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
13.0626.06
Скончалось8 781+176
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
13.0626.06
Выздоровело384 152+8 988
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
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19.06
10443
20.06
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21.06
5119
22.06
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23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
13.0626.06
Инфицировано9 695 374+173 349
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
13.0626.06
Скончалось491 595+6 719
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
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23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
13.0626.06
Выздоровело4 889 689+90 539
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
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26.06
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13.0626.06
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Источник: AP 2020

Информация о действующих мерах содержит дату ограничения на въезд в страну, а также планируемые даты открытия границ. Более того, содержится информация о тех категориях лиц, которым разрешен въезд на территорию государства, а также условия для прибытия в страну.

В частности, в ряде стран при въезде предусматривается карантин в течение 14 и более дней, а также необходима медицинская справка, свидетельствующая об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию.

Перечень также включает в себя дополнительную информацию по некоторым странам. В том числе приводятся данные о работе общественного транспорта, образовательных организаций, возможности занятий спортом и проведения массовых мероприятий и другие.

В конце марта Россия на фоне пандемии полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Первый шаг был сделан, когда Россия с 1 февраля ограничила полеты в Китай, за ним последовали Южная Корея, Иран и еще несколько стран.

Уже в марте, с появлением нового очага инфекции в Европе, были введены ограничения на рейсы в Испанию, Италию, Германию и Францию, а всего через несколько дней их распространили практически на всю Европу; 23 марта запрет на полеты охватил 95 стран, а с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.

В середине мая Дитрих сообщал, что надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года. Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами, сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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