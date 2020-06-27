Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»

«FGSZ Ltd. настоящим уведомляет участников рынка о том … что Венгерский регулятор в области энергетики и коммунальных услуг (MEKH) в своем решении … от 19 июня 2020 года утвердил предложение по 10-летнему плану развития, включающему строительство нового сербско-венгерского газопровода-интерконнектора мощностью 6 миллиардов кубометров в год», — говорится в релизе.
«Наблюдательный совет FGSZ Ltd. принял инвестиционное решение в соответствии с решением MEKH», — сообщает оператор. Новый газопровод планируется ввести в эксплуатацию до 1 октября 2021 года.
Посол РФ в Венгрии Владимир Сергеев в феврале сообщал РИА Новости, что первые поставки газа из «Турецкого потока» в страну планируется осуществить в конце 2021 — начале 2022 года.
Что касается Сербии, посол страны в России Мирослав Лазански заявил РИА Новости во вторник, что он надеется получить первый газ из «Турецого потока» уже до конца текущего года.
Газопровод «Турецкий поток» был запущен в начале января. Он состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.