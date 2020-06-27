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04:23 (мск), источник: Интерфакс

США будут открывать экономику, несмотря на распространение COVID-19

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU — Вице-президент США Майк Пенс в пятницу заявил, что штаты продолжат открывать экономику, несмотря на скачок числа заражений в некоторых регионах страны.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:33 MSK, 27.06
Инфицировано620 794+6 800
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Скончалось8 781+176
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Скончалось493 609+4 785
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Выздоровело4 924 355+102 343
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Источник: AP 2020

«Мы хотим двигать Америку вперед даже в то время, как мы продолжаем принимать необходимые меры для защиты жизней и здоровья американского народа», — заявил Пенс на брифинге рабочей группы по коронавирусу.

Он отметил, что «все 50 штатов и территорий страны открываются безопасно и ответственно». Пенс рассказал, что в таких эпидемиологически неблагоприятных районах, как Нью-Йорк и Новый Орлеан, «достигли необычайного прогресса» в возвращении людей на рабочие места.
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Говоря о ситуации с коронавирусом, вице-президент признал, что наблюдается стремительный рост количества новых случаев заражения на юге страны. Он добавил, что рабочая группа по коронавирусу при администрации президента сейчас сосредоточила усилия в 16 штатах, наиболее затронутых распространением инфекции за последние недели.

При этом Пенс пояснил, что рост темпов распространение коронавируса является результатом высокого уровня тестирования.

«В той или иной степени количество новых случаев является отражением большого успеха в расширении тестирования по всей стране», — заявил он.

По словам вице-президента, около половины новых диагностированных случаев заражения приходится на людей младше 35 лет, которые «меньше подвержены серьезным последствиям коронавируса».

При этом он призвал молодежь к ответственности и осторожности, отметив важность соблюдения необходимых защитных мер, ради безопасности окружающих.

Как сообщает телеканал CNN, ссылаясь на данные университета Джонса Хопкинса, в 32 штатах США последние недели фиксируется увеличения количества инфицированных. Высокое число заражений, в частности, регистрируется в Калифорнии, Флориде и Техасе.

По данным американских СМИ, губернаторы Техаса и Флориды приняли решение вновь закрыть бары из-за увеличения темпов распространения коронавирусной инфекции.

В пятницу во Флориде было зафиксировано 8 942 новых случая заражения COVID-19, что на три тысячи превышает рекорд по заражениям за одни сутки, установленный несколько дней назад. Таким образом, власти Флориды сообщили о более 32 тыс. подтвержденных случаях заражения за последние семь дней.

За минувшие сутки в США сутки выявили более 34 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, согласно подсчетам канала CNBC, который анализировал информацию университета Джонса Хопкинса.

Всего в США по состоянию на 26 июня насчитывается свыше 2,5 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом, причем более 127 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Между тем, количество выздоровевших превышает отметку в 1 млн.

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