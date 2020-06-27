04:23 (мск), источник: Интерфакс
США будут открывать экономику, несмотря на распространение COVID-19
Москва. 27 июня. INTERFAX.RU —
«Мы хотим двигать Америку вперед даже в то время, как мы продолжаем принимать необходимые меры для защиты жизней и здоровья американского народа», — заявил Пенс на брифинге рабочей группы по коронавирусу.
Говоря о ситуации с коронавирусом,
При этом Пенс пояснил, что рост темпов распространение коронавируса является результатом высокого уровня тестирования.
«В той или иной степени количество новых случаев является отражением большого успеха в расширении тестирования по всей стране», — заявил он.
При этом он призвал молодежь к ответственности и осторожности, отметив важность соблюдения необходимых защитных мер, ради безопасности окружающих.
Как сообщает телеканал CNN, ссылаясь на данные университета Джонса Хопкинса, в 32 штатах США последние недели фиксируется увеличения количества инфицированных. Высокое число заражений, в частности, регистрируется в Калифорнии, Флориде и Техасе.
По данным американских СМИ, губернаторы Техаса и Флориды приняли решение вновь закрыть бары
В пятницу во Флориде было зафиксировано 8 942 новых случая заражения COVID-19, что на три тысячи превышает рекорд по заражениям за одни сутки, установленный несколько дней назад. Таким образом, власти Флориды сообщили о более 32 тыс. подтвержденных случаях заражения за последние семь дней.
За минувшие сутки в США сутки выявили более 34 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, согласно подсчетам канала CNBC, который анализировал информацию университета Джонса Хопкинса.
Всего в США по состоянию на 26 июня насчитывается свыше 2,5 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом, причем более 127 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Между тем, количество выздоровевших превышает отметку в 1 млн.