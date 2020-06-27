Посольство США заявило о присутствии «ЧВК Вагнер» на крупнейшем в Ливии месторождении нефти

«Мы разделяем глубокую озабоченность NOC позорным вмешательством Вагнера (ЧВК Вагнер.—"Ъ») и других иностранных наемников в отношении объектов и персонала NOC на нефтяном месторождении Шарара, что представляет собой прямое нападение на суверенитет и процветание Ливии, — говорится в сообщении американской дипмиссии в Facebook.
В посольстве также призвали к скорейшему возобновлению работы на месторождении. «Чем дольше ливийская нефть становится заложником иностранных интересов, тем больше времени потребуется Ливии для экономического восстановления, выплаты заработной платы в государственном секторе, улучшения инфраструктуры и покрытия расходов на критически важный импорт продовольствия и лекарств», — добавили в посольстве.
Прекращение добычи на месторождении Шарара произошло в июле 2019 года. Добыча была восстановлена 7 июня 2020 года. Однако, уже 9 июня группа вооруженных лиц вновь заставила рабочих прекратить добычу.
NOC утверждала, что к этому были причастны «вооруженные формирования, подчиняющиеся так называемому бригадному генералу Мухаммеду Халифе, который командует группировкой Petroleum Facilities Guard на юге страны». 25 июня, как утверждают в NOC, на территорию месторождения въехала колонна транспортных средств.
Ранее о присутствии российских наемников на территории Ливии заявляли в США и Турции. Согласно отчету ООН, «ЧВК Вагнера» разместила в стране около 1 тыс. бойцов. Москва неоднократно отрицала информацию.