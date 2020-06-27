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06:02 (мск), источник: РИА Новости

Посольство РФ назвало фейком статью NYT о поддержке талибов в Афганистане

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне назвала фейком статью New York Times о якобы имевшем место финансировании Москвой боевиков в Афганистане и потребовало от властей США адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей, об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американских спецслужб опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств издание не предоставило.

«Прекратите создавать “фейковые” новости, которые провоцируют угрозы жизни», — обратилось посольство к редакции New York Times.

Дипломаты также призвали власти США «принять эффективные меры для обеспечения и выполнения их международных обязательств в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года». В качестве доказательства посольство прикрепило скриншоты угроз, которые были размещены в адрес его сотрудников одним из пользователей Twitter из-за этих публикаций.

Ранее республиканцы в конгрессе США опубликовали доклад, в котором, среди прочего, обвинили Россию в спонсорстве «Талибана» и призвали ужесточить санкции против Москвы.

США начали военную военную операцию против «Талибана» в 2001 году. В Вашингтоне объясняли это тем, что талибы укрывали боевиков группировки «Аль-Каида"*, которые совершили теракты 11 сентября. Правительство талибов было свергнуто, к власти пришли лояльные США политики, с которыми «Талибан» начал вооруженное противостояние.

В феврале в Катаре США и радикальное движение «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев (одно из ключевых требований талибов) и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

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