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14:12 (мск), источник: Российская газета

МИД РФ назвал вбросом статью NYT о действиях России в Афганистане

Публикация газеты The New York Times о том, что Россия якобы спонсировала афганских боевиков, является вбросом американской разведки, сообщили в МИД РФ в комментарии ТАСС.

Источник: Агентство «Москва»

Дипломаты отметили, что обратили внимание на очередной информационный фейк, запущенный в медиапространство американским разведсообществом о якобы причастности российской военной разведки к заказным убийствам военнослужащих США в Афганистане.

«Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь. Впрочем, что еще можно ожидать от разведки, которая с треском провалила 20-летнюю войну в Афганистане», — пояснили в МИД.

При этом российская сторона указала на причастность разведки США к наркотрафику в Афганистане, денежным выплатам боевикам за проход транспортных караванов, откатам с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками.

В МИД РФ полагают, что информационный вброс связан с тем, разведслужбам в США не нравится взаимодействие российских и американских дипломатов по запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами «Их чувства понятны — не хочется терять вышеупомянутые источники «левых доходов», — подчеркнули в МИД РФ.

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