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04:17 (мск), источник: ТАСС

The Rolling Stones потребовала от Трампа не использовать ее песни на митингах

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Британская рок-группа The Rolling Stones потребовала от Дональда Трампа перестать использовать ее композиции во время кампании по переизбранию на пост президента США. Об этом говорится в заявлении, которое от имени коллектива распространила организация по защите авторских прав BMI (Broadcast Music, Inc.).

Источник: AP 2020

«BMI уведомила предвыборную кампанию Трампа от имени Stones, что неавторизованное использование их песен будет нарушением лицензионного соглашения. Если Дональд Трамп проигнорирует этот запрет и продолжит [использовать композиции], то ему грозит судебный процесс за нарушение запрета и воспроизведение музыки, на использование которой не была предоставлена лицензия», — цитирует в субботу организацию британское агентство PA.

В 2016 году, когда Трамп вел борьбу за президентское кресло, завершившуюся для него победой, участники The Rolling Stones уже требовали от кандидата от Республиканской партии перестать включать их песни на предвыборных митингах.

Как напоминает вещательная корпорация Би-би-си, на встречах Трампа с избирателями играли различные хиты этой группы, в том числе You Can't Always Get What You Want, Sympathy for the Devil, Brown Sugar и Start Me Up.

Тогда же с аналогичными требованиями к Трампу обратились британский музыкант Элтон Джон, певица из Соединенного Королевства Адель и вокалист американской рок-команды Aerosmith Стивен Тайлер.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев. С большой долей вероятности политологи утверждают, что противостоять ему будет бывший вице-президент США Джозеф Байден. Он заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства. Сам съезд назначен на 17—20 августа.

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