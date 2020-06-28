04:17 (мск), источник: ТАСС
The Rolling Stones потребовала от Трампа не использовать ее песни на митингах
ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Британская
«BMI уведомила предвыборную кампанию Трампа от имени Stones, что неавторизованное использование их песен будет нарушением лицензионного соглашения. Если Дональд Трамп проигнорирует этот запрет и продолжит [использовать композиции], то ему грозит судебный процесс за нарушение запрета и воспроизведение музыки, на использование которой не была предоставлена лицензия», — цитирует в субботу организацию британское агентство PA.
Как напоминает вещательная корпорация
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев. С большой долей вероятности политологи утверждают, что противостоять ему будет бывший