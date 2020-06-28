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02:33 (мск), источник: РБК

Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре России и талибов

В Белом доме заявили, что разведслужбы США не докладывали президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы тайно предлагала боевикам афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) вознаграждение за убийство американских военнослужащих. Соответствующую информацию ранее опубликовала The New York Times.

Источник: AP 2020

«Хотя Белый дом обычно не комментирует разведданные, могу сказать, что ни президенту, ни вице-президенту ни о чем подобном не докладывали. Это могут подтвердить и директор ЦРУ, и глава Объединенного комитета начальников штабов, и советник по национальной безопасности», — цитирует агентство Bloomberg пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани.

Таким образом она опровергла утверждение NYT о том, что Трамп за несколько месяцев так и не решил, что делать в сложившейся ситуации и как ответить России.

Между тем с новыми обвинениями в адрес Трампа выступил его основной соперник на предстоящих президентских выборах, представитель Демократической партии Джо Байден.
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Ссылаясь на NYT, последний заявил на встрече с избирателями, что располагая информацией о «российских вознаграждениях талибам», действующий глава государства предлагал Владимиру Путину приехать в Соединенные Штаты для участия в саммите G7.

«Весь его президентский срок — сплошной подарок для Путина, но это просто за гранью. Это предательство нашего святого долга защищать военнослужащих», — заявил Байден. Он пообещал, что в случае своего избрания, будет противостоять российскому президенту и заплатить Россию заплатить серьезную цену за свои действия.

NYT утверждала, что информацию о российских выплатах военные получили от пленных боевиков в Афганистане. При этом издание не указало, в причастности к каким убийствам подозревается Россия.

Позже информацию американского издания опровергли в самом «Талибане». Представитель группировки предположил, что подобные слухи распространяются с целью создания препятствия для ухода войск США и ослабления сторонников мира в Америке.

В МИД России назвали вбросом публикацию New York Times. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия ответит на обвинения, если их кто-то выдвинет.

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