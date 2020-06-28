13:13 (мск), источник: Daily Storm
Путин: Россия переживет пандемию с минимальными потерями
Глава государства отметил, что РФ серьезно изменилась с 1990-х годов.
Россия выйдет из периода пандемии коронавируса с минимальными потерями, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, страна «переживет, переможет и выстоит» все вставшие перед ней проблемы, и важно только то, какую цену за это придется заплатить. Российский лидер добавил, что впереди еще много работы по восстановлению и диверсификации экономики, но прежде всего необходимо обеспечить безопасность граждан и помочь пострадавшим.
То, что сделано нами за последние годы, дает возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только, какой ценой.
Президент отметил, что государство ставит здоровье граждан в приоритет перед экономикой.
«Проблема проблем, вопрос вопросов, абсолютно приоритетная вещь. Главное — сохранить жизни и здоровье людей, потом остальные проблемы мы решим. Все потом к этому приложится», — пояснил он.
Путин оптимистично оценил изменение инфляции в России в 2020 году на фоне пандемии. «Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4%, и, скорее всего,
Текущие резервы России позволяют поддержать пострадавших от коронавирусной эпидемии, добавил российский лидер — запасы государства за последние 20 лет выросли в 50 раз.
Еще многое предстоит сделать для диверсификации экономики, однако если сравнивать с 1990-ми годами, сегодня Россия — это другая страна.
23 июня президент России Владимир Путин в своем обращении к нации сказал, что рано праздновать победу над коронавирусом. Он отметил: лучшие качества российского народа помогли справиться с самым сложным периодом распространения вируса, а все оставшиеся проблемы будут непременно решены. Президент поручил продлить на два месяца (до 15 сентября) выплаты медицинским сотрудникам, работающим с больными коронавирусной инфекцией.
Егор Латышев