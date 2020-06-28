Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ивуарийские акробаты выполняют потрясающие трюки Группа молодых людей, приехавших из Абиджана, продемонстрировала свои навыки акробатического танца
Фоторепортажи
7Оперный театр в Барселоне провел концерт для 2292 растений
45Парад Победы в Москве
13:13 (мск), источник: Daily Storm

Путин: Россия переживет пандемию с минимальными потерями

Глава государства отметил, что РФ серьезно изменилась с 1990-х годов.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:33 MSK, 28.06
Инфицировано634 437+6 791
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
15.0628.06
Скончалось9 073+104
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
15.0628.06
Выздоровело399 087+5 735
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
15.0628.06
Инфицировано10 001 527+176 125
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
15.0628.06
Скончалось499 124+4 302
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
15.0628.06
Выздоровело5 065 869+100 766
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
15.0628.06
Идёт загрузка
Источник: Reuters

Россия выйдет из периода пандемии коронавируса с минимальными потерями, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, страна «переживет, переможет и выстоит» все вставшие перед ней проблемы, и важно только то, какую цену за это придется заплатить. Российский лидер добавил, что впереди еще много работы по восстановлению и диверсификации экономики, но прежде всего необходимо обеспечить безопасность граждан и помочь пострадавшим.

То, что сделано нами за последние годы, дает возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только, какой ценой.
Владимир Путин
(цитата по программе «Москва. Кремль. Путин» на т/к «Россия-1»)
Читайте также
Путин заявил об отступающей эпидемии коронавируса в России

Президент отметил, что государство ставит здоровье граждан в приоритет перед экономикой.

«Проблема проблем, вопрос вопросов, абсолютно приоритетная вещь. Главное — сохранить жизни и здоровье людей, потом остальные проблемы мы решим. Все потом к этому приложится», — пояснил он.

Путин оптимистично оценил изменение инфляции в России в 2020 году на фоне пандемии. «Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4%, и, скорее всего, где-то около 4% и будет», — добавил он.

Текущие резервы России позволяют поддержать пострадавших от коронавирусной эпидемии, добавил российский лидер — запасы государства за последние 20 лет выросли в 50 раз.

Еще многое предстоит сделать для диверсификации экономики, однако если сравнивать с 1990-ми годами, сегодня Россия — это другая страна.
Владимир Путин

23 июня президент России Владимир Путин в своем обращении к нации сказал, что рано праздновать победу над коронавирусом. Он отметил: лучшие качества российского народа помогли справиться с самым сложным периодом распространения вируса, а все оставшиеся проблемы будут непременно решены. Президент поручил продлить на два месяца (до 15 сентября) выплаты медицинским сотрудникам, работающим с больными коронавирусной инфекцией.

Егор Латышев

Во время загрузки произошла ошибка.
 Год в тени Евкурова
В ГУФСИН России ответили на вопрос Ефремова, зачем людей судят и отправляют в тюрьмы и колонии
Коронавирус в России выявили еще у 6791 человека
СМИ: Россия применила «рой» истребителей
Футболист выжил, упав в автомобиле с 200-метровой высоты
ДНР закрыла границу с Украиной
Как выглядит закат на других планетах (видео)
Единственный в России полицейский-корги ушел на пенсию
Смерч в Вологодской области напугал местных жителей (видео)
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, что с ней стало
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Правда, красивый? А вот кого он выбрал в жены
Hi-Tech
Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками Интересные результаты
Авто
В России хотят запретить машины с ДВС Всего было представлено три сценария низкоуглеродного развития автомобильного транспорта. Один из них предполагает полный отказ от ДВС к 2030 году
Кино
Курцын сменил имидж ради роли в новом сериале Актер показал первые фото с площадки спортивной драмы «Легенда»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Минтруд отклонил выплату 10 000 подросткам 16-17 лет. 192
Детские истерики 137
Как с ребенком на верхней полке в поезде ехать? 122
Возможно ли? Я попробую. Похудейка. 95
Леди
В моду вошел "халтер": как это выглядит (фото) Черпаем вдохновение в самых свежих лукбуках российских и зарубежных брендов.
Дом
С 1 июля россияне будут устанавливать новые счетчики: главное
10 фактов о пятиэтажках, которые вы могли не знать
В Петербурге продают дом 1893 года за полмиллиарда рублей: фото
Как ремонтируют «Смоленскую»: фото изнутри
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь