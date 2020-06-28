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14:21 (мск), источник: Коммерсантъ

За три дня по поправкам к Конституции проголосовали более 30 млн россиян

За три дня явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции составила 28,46%, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова. Также глава ЦИКа заявила о 113 жалобах на возможное принуждение к голосованию. Плебисцит продлится до вечера 1 июля.

Источник: РИА "Новости"
По оперативным данным, за три дня проведения голосования на территории РФ, в том числе с учетом дистанционного электронного голосования, проголосовало 30 917 512 граждан.
Элла Памфилова
(цитата по ТАСС)

Самая высокая явка среди российских регионов наблюдается в Туве (41,98%) и в Тамбовской области (31,54%). Самая низкая — в Хабаровском крае (22,45%). Больше половины (58%) проголосовали в помещения для плебисцита, 39% — на дому, при выезде и на придомовых территориях. 3% проголосовали онлайн.

Основной день голосования по поправкам назначен на 1 июля. Этот день объявлен в стране выходным. Для сокращения контактов в условиях пандемии коронавируса COVID-19 голосование проходит в течение шести дней.

Также жители двух регионов — Москвы и Нижегородской области — могут проголосовать онлайн.

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