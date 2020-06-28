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13:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин сообщил, что сдает тест на коронавирус раз в три дня

Все тесты, сданные им на заражение коронавирусом COVID-19, оказались отрицательными, сообщил президент России Владимир Путин в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1». Глава государства добавил, что сдает тест каждые три дня.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:33 MSK, 28.06
Инфицировано634 437+6 791
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Источник: Пресс-служба Президента России

«Регулярно, раз в три-четыре дня», — ответил президент на вопрос журналистам о том, как часто он проходит тестирование. На вопрос, показывали все тесты отрицательный результат, Путин ответил: «Слава богу, пока да».

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В своем интервью президент прокомментировал и формат дистанционной работы, который приходится придерживаться в условиях пандемии.

«В известной степени, действительно, испытание, потому что я люблю общаться с людьми. Мне доставляет это внутреннее удовлетворение — прямой контакт с людьми».

Владимир Путин также рассказал, что от визита в красную зону больницы в Коммунарке его пытались отговорить. «Не то, что пытались — все были против <…> Чего я туда пошел? Первое, что я хотел — посмотреть, убедиться своими глазами, как там все устроено. Одно дело знать по докладам, а другое — прийти самому посмотреть на месте», — добавил он.

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Во время своего визита в Коммунарку, состоявшего в конце марта, президент встречался также с главным врачом этой больницы Денисом Проценко. Через несколько дней после встречи Проценко сообщил, что заразился коронавирусом.

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