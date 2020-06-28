Путин сообщил, что сдает тест на коронавирус раз в три дня

«Регулярно, раз в три-четыре дня», — ответил президент на вопрос журналистам о том, как часто он проходит тестирование. На вопрос, показывали все тесты отрицательный результат, Путин ответил: «Слава богу, пока да».
В своем интервью президент прокомментировал и формат дистанционной работы, который приходится придерживаться в условиях пандемии.
«В известной степени, действительно, испытание, потому что я люблю общаться с людьми. Мне доставляет это внутреннее удовлетворение — прямой контакт с людьми».
Владимир Путин также рассказал, что от визита в красную зону больницы в Коммунарке его пытались отговорить. «Не то, что пытались — все были против <…> Чего я туда пошел? Первое, что я хотел — посмотреть, убедиться своими глазами, как там все устроено. Одно дело знать по докладам, а другое — прийти самому посмотреть на месте», — добавил он.
Во время своего визита в Коммунарку, состоявшего в конце марта, президент встречался также с главным врачом этой больницы Денисом Проценко. Через несколько дней после встречи Проценко сообщил, что заразился коронавирусом.